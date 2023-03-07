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Царевны и Таинственная гостья
Отзывы о мультфильме «Царевны и Таинственная гостья»
Царевны и Таинственная гостья
2023 / Россия
Трейлер
3.2
Оцените
37
голосов
Рейтинг IMDb: 4
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olesyakom81
7 марта 2023, 17:54
Оценка
Мультфим суперский! Очень яркие герои, много поучительного, интересные серии. С удовольствием смотрю этот мультфим вместе с дочкой. Спасибо! побольше вот таких мультфильмов бы, где учат доброте, смелости, честности и самое главное - дружбе.
7 марта 2023, 17:54
1
1
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korosteleva_1985
8 марта 2023, 11:57
Ужасно одним словом ! Пришли с детьми на мультик , отдали за билеты по 370 руб , по итогу 10 мин мультика , остальной час повторы старых мультиков , не советую идти за 370 на 10 мин просмотра
8 марта 2023, 11:57
0
0
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karnovaelena
8 марта 2023, 11:59
Оценка
Мультик разочарование для родительского кошелька, фильм идёт полчаса. Потом запустили всеми 100 раз пересмотренные серии с ютуба. Народ из зала начал уходить. Мы выдержали 3 серии, потом ребёнок начал крутиться, тоже ушли раньше времени. Не тратьте деньги и время, потом покажите 30 минутный ролик на ютубе
8 марта 2023, 11:59
2
0
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Светлана Онищенко
8 марта 2023, 14:24
Оценка
Ужас!!!!! Это не фильм, а просто новая серия!!!! 1 новая серия, а потом идут старые
8 марта 2023, 14:24
3
0
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dlebedeva
8 марта 2023, 15:04
Оценка
Сам мультфильм не хуже и не лучше предыдущих серий Царевен. Но! Это никак не полнометражный мульт на 1,5 часа, как анонсируется на афишах! 30 мин премьеры и час повтора старых серий!!! Сказать, что нас постигло разочарование - ничего не сказать! Заплатить деньги за то, что каждый день по телеку крутится - высшая степень безумства!
8 марта 2023, 15:04
3
0
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Дарья Сенцова (Князева)
8 марта 2023, 17:51
Ужас, деньги на ветер. Одна серия новая, а остальные старые. Как будто пришли в кинотеатр посмотреть телеканал карусель, но за деньги. Дети сами сказали после просмотра 3 серий, что пора ехать домой, не интересно смотреть серии, которые видели много раз.🤬😡🤬😡🤬
8 марта 2023, 17:51
4
0
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Ирина Владимировна
8 марта 2023, 17:59
Оценка
Сходили, по просьбе ребенка, но "новый" мультик "Царевны". Ну, слов нет.... Цена билета 490р, показали одну новую серию на 20 мин, 10 мин. рекламы и ВСЁ остальное время старьё в виде заезженных серий по ТВ. Почему нигде нет информации о том, что этот "новый" мультик идет всего 20 мин????! Вы знаете о том, что данные манипуляции называются мошенничество?! 😡😡😡😡Господа - наживаться на детях это плохо... Ребенок сам попросил уйти!
8 марта 2023, 17:59
2
0
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Екатерина Федосеенкова
8 марта 2023, 19:13
Оценка
Сегодня пришли на мультик и оказалось, что новая серия Таинственная гостья - только в начале минут на 20!
Потом стали показывать старые серии мультика, начиная с самой певрой серии!!!!!
8 марта 2023, 19:13
3
0
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ЕЛЕНА Калюжная
8 марта 2023, 19:31
Развод и мошенничество. Требую от Роспотребнадзора разобраться в ситуации и привлечь к ответственности.Одна новая короткая серия, а остальное время разбавленно старыми сериями. Обман и деньги на ветер.
8 марта 2023, 19:31
3
0
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Мария Володина
8 марта 2023, 23:20
Оценка
Я В ДИКОМ ШОКЕ!!!!!
Мы шли с ребёнком посмотреть на полнометражный мультфильм,а в итоге полный ОБМАН!!!!!!В начале показали одну маленькую новую серию мультфильма про таинственную гостью на 20 минут,а дальше показали просто СТАРЫЕ ПОВТОРЫ 100 летней давности первой серии,как девочек приняли в школу,как мальчиков приняли в школу,про шестилапого,лягушачий камень,большое приключение,настоящий талант и тд🤬🤬🤬
Дети видели эти СТАРЫЕ МИНИ- МУЛЬТИКИ ПО 100 РАЗ!!!!!ПОЧЕМУ ОБМАНЫВАЮТ ДЕТЕЙ??????!!!!!!!!КОШМААААР!!!!!!🤬🤬🤬
8 марта 2023, 23:20
4
0
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89218747232
10 марта 2023, 22:25
Оценка
Безобразие! Жалею, что не прочитала отзывы раньше! Новая серия 30 мин, а дальше СТАРЫЕ серии, которые 100 раз видели уже!!! Не тратьте деньги!!!
10 марта 2023, 22:25
0
0
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oksanaaksenova025
11 марта 2023, 10:52
Ужасно, не советую идти, деньги на ветер, начиналось всё хорошо интересно,новое, а потом просто просмотр старых серий!!!!! Вы о чём думаете когда приходит на ум показывать в кинотеатре мультики которые 100 раз уже пересмотрели дома на телевизоре!!!!
11 марта 2023, 10:52
0
0
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oksanaaksenova025
11 марта 2023, 10:56
Верните деньги!!!!! Это не мультфильм, а мультсериал! Который по стс идёт бесплатно!
11 марта 2023, 10:56
0
0
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Лола Астахова
11 марта 2023, 13:59
Оценка
Как все и пишут, новая серия идет минут 20 остальное старые серии которые и так видели 10000 на ютуб, все уходят с мультика, детям не интересно
11 марта 2023, 13:59
0
0
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Ирина Жабская
11 марта 2023, 14:07
Оценка
Развод на деньги и разочарование детей. Старые серии пустили показывать, вообще не ожидали такого поворота , да ещё и за такие деньги!
11 марта 2023, 14:07
0
0
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Рая Примакова
11 марта 2023, 15:30
Оценка
Это треш, в кино крутят 1 новую короткую серию и потом крутят первую серию первого сезона!
Жуткая халтура!
11 марта 2023, 15:30
0
0
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Арина Артемова
12 марта 2023, 08:29
Оценка
Что это было ? 1 серия новая. Остальное время просматривали старые серии. Если кто собирается идти не стоит ходить. После 1 серии все из зала выходить начали.
12 марта 2023, 08:29
0
0
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Евгения Битинева
13 марта 2023, 18:35
Оценка
Мультфильм удивил. Интересный, красочный. Но это всего лишь новая серия на 25 минут, хотя в описании указана длительность 1 ч 12 минут. В оставшееся время показывали старые серии, которые смотрели много раз.
13 марта 2023, 18:35
0
0
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Татьяна Крылова
15 марта 2023, 11:04
Оценка
В шоке! Таинственная гостья была только в начале, минут 20, а остальные время старые серии. Не тратьте деньги!!!
15 марта 2023, 11:04
0
0
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shine-87
19 марта 2023, 15:02
Оценка
Замечательная добрая новая серия! Минут 25 она. И потом еще серий 6 которые уже были, но все равно интересно. Они напоминают про то, как появились всех герои из новой серии .
19 марта 2023, 15:02
0
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Кристина Скорочкина
21 марта 2023, 14:12
Оценка
Новая серия 30 минут потом показывают все старье... Жалко денег...
21 марта 2023, 14:12
0
0
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Татьяна Пономарева
26 марта 2023, 16:00
Оценка
Показали серию на 20 минут 🤦♀️ про таинственную гостью. А дальше просто старые серии с ютуба.
Это за 500 р за билет, жесть!
26 марта 2023, 16:00
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Потом стали показывать старые серии мультика, начиная с самой певрой серии!!!!!
Мы шли с ребёнком посмотреть на полнометражный мультфильм,а в итоге полный ОБМАН!!!!!!В начале показали одну маленькую новую серию мультфильма про таинственную гостью на 20 минут,а дальше показали просто СТАРЫЕ ПОВТОРЫ 100 летней давности первой серии,как девочек приняли в школу,как мальчиков приняли в школу,про шестилапого,лягушачий камень,большое приключение,настоящий талант и тд🤬🤬🤬
Дети видели эти СТАРЫЕ МИНИ- МУЛЬТИКИ ПО 100 РАЗ!!!!!ПОЧЕМУ ОБМАНЫВАЮТ ДЕТЕЙ??????!!!!!!!!КОШМААААР!!!!!!🤬🤬🤬
Жуткая халтура!
Это за 500 р за билет, жесть!
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