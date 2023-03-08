Винокур не променяет этот российский курорт ни на один другой: по карману и звездам, и простым людям

Лизу Галкину не отличить от этой женщины: теперь понятно, в кого такая красотка

Фильм отца Бодрова обожают за границей: такого успеха «Брату» не достичь

«Тяжелая стадия»: состояние Гурцкой неспроста вызывает опасения

Дядя Нины из «Кавказской пленницы» женился на красотке: вы видели ее сотни раз

Все женщины ей завидуют: только посмотрите на мужа Александровой (фото)

На деда совсем не похожа: внучка Михалкова поражает необычной внешностью

Абдулов это еще «цветочки»: выходка мужа-иностранца Алферовой ужаснет любого

Жена Преснякова выбрала самый неудачный купальник: испортил идеальную фигуру

Вся в вечно молодую мать: дочь Андреевой больше похожа на ее сестру

Выпишут еще нескоро: что на самом деле творится с отцом Киркорова