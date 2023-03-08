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Эскортница
Отзывы о фильме «Эскортница»
Эскортница
2023 / Россия
Трейлер
4.3
Оцените
31
голос
Рейтинг IMDb: 3.3
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Алексей Луговой
8 марта 2023, 00:07
Красивый и довольно интересный фильм, который рассказывает нам довольно острую и пикантную историю. Но при том, что здесь довольно много откровенных сцен, «Эскортница» также может похвалиться проработанным сюжетом и крепкой актерской игрой.
8 марта 2023, 00:07
3
3
Ответить
Босова Маргарита
8 марта 2023, 15:12
В целом «Эскортница» мне понравилась. Сюжет держит тебя в постоянном внимании, действие не останавливается ни на миг, потому что структура фильма не предполагает заминок – все должно пройти от начала и до конца за короткое время, а потому ставка была сделана на стремительное действие. При этом сюжет развивается логично и последовательно, так что смотреть будет интересно.
8 марта 2023, 15:12
2
4
Ответить
cool.igor-1969
8 марта 2023, 17:27
Оценка
Как ни крути, фильм о проституции... В Женский день 8 марта. Намёк или знак?..
8 марта 2023, 17:27
3
0
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zhukin90
9 марта 2023, 00:15
Однозначно стоящий фильм. Никогда не считал себя каким-то моралистом или снобом, а потому с чистой совестью пошел на «Эскортницу» и получил именно то, чего и хотел. Кино вышло действительно интересное, с красивой картинкой и сочными эротическими сценами. Такие мне нравится.
9 марта 2023, 00:15
2
3
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gorstrodolphe272
10 марта 2023, 14:16
Смелый фильм. В нашем прокате такие бывают совсем нечасто. Вот поэтому мне и захотелось его посмотреть. И могу сказать, что не зря пошли на него в кино. Зрелище вышло напряженное и предельно горячее. За Нагиева и Старшенбаум отдельный респект.
10 марта 2023, 14:16
1
2
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User
12 марта 2023, 11:53
Оценка
Весь сюжет филлмы происходит в машине ,вилимт потрачен весь бюджет на машину и на голых баб.Треш,эмоции актрисы нц просто смешно,жалкл денег
12 марта 2023, 11:53
5
1
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Дарья Петрунько
12 марта 2023, 13:11
Оценка
Не тратьте свое время… весь фильм : это разговоры по телефону в машине за рулем.
Фильм с прилучным и то иртереснее на эту же тему.
12 марта 2023, 13:11
3
1
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thewind
12 марта 2023, 22:47
Оценка
Треш! Фильм 1.5 часа, минут 40 из которых съемка нервной Старшенбаум в машине, еще минут 10 - Нагиев без единой эмоции. И еще минут 5-7 - сиськи. Какой бюджет у этого фильма?
12 марта 2023, 22:47
4
1
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Галина Напрасная
14 марта 2023, 22:56
Оценка
Не люблю когда весь фильм в одном месте практически,этот в машине прошел фильм.Было бы лучше в конце развернуть бы про семью ,любовь.Скукота.
14 марта 2023, 22:56
0
0
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Александр Савин
17 марта 2023, 22:28
Оценка
Дрянь. Максимально тупой сюжет, глупейшие диалоги, звук запилен в то ли в падике, то ли в тубзике; киноляп стоит просто сплошняком- героиня вроде бы едет на "Кайен турбо" в Тулу, но почему-то попёрдывает на старой шахе по ТТК и Тверской не то на север, не то на юг- короче, куда сьемочную группу по ЦАО на гулянки мотало.. хотя судя по картинке- снимал на "ксяоми" один и не очень пряморукий дворник- аутсорсинг наверное.
Твердый кол.
17 марта 2023, 22:28
1
0
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Александр Савин
17 марта 2023, 22:29
в ответ на сообщение
thewind от 12 марта 2023, 22:47
Оценка
Лярдов ндцать. Как всегда же
17 марта 2023, 22:29
0
0
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Александр Савин
17 марта 2023, 22:30
в ответ на сообщение
zhukin90 от 9 марта 2023, 00:15
Оценка
Сколько за сие получил, любитель сочного
17 марта 2023, 22:30
1
0
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Александр Савин
17 марта 2023, 22:33
в ответ на сообщение
Алексей Луговой от 8 марта 2023, 00:07
Оценка
🤦🫣😵💫
17 марта 2023, 22:33
0
0
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Сергей Матвеев
18 марта 2023, 08:30
Оценка
Фильм по своему интересный, концовка с размышлением, но больше пол фильма в машине езда это жесть некоторые люди ушли не дожидаясь развязки.
18 марта 2023, 08:30
0
0
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Павел Державин
18 марта 2023, 17:18
Оценка
Если кратко: полный отстой, показаны какие то "страдания" женщины, которая сама себе сознательно выбрала жизненный путь (без принуждения), вместо того что бы создать нормальную семью, иметь достойную работу...
18 марта 2023, 17:18
1
0
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Фильм с прилучным и то иртереснее на эту же тему.
Твердый кол.
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