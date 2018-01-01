Клуб каннибалов, 2018

Бразилия — страна контрастов, где социальное неравенство ощутимо болезненнее, чем в большинстве других государств. Владелец частной охранной компании Отавио и его жена Гильда — представители имущественной элиты, сливки общества, которые могут позволить себе всё. Включая ритуальное пожирание наёмных работников: кровавые встречи клуба обеспеченных канибалов проводятся регулярно. Но даже сильные мира сего уязвимы перед другими, ещё более сильными. Однажды Гильда становится свидетельницей ненормативных сексуальных утех, которым предаётся председатель клуба, влиятельный конгрессмен. С этого момента не то, что благосостояние, но и жизнь богатых и плотоядных супругов оказывается под угрозой...