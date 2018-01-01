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Клуб каннибалов
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O Clube dos Canibais

Клуб каннибалов, 2018

2018 / Бразилия
5.7 Оцените
12 голосов
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О фильме

Бразилия — страна контрастов, где социальное неравенство ощутимо болезненнее, чем в большинстве других государств. Владелец частной охранной компании Отавио и его жена Гильда — представители имущественной элиты, сливки общества, которые могут позволить себе всё. Включая ритуальное пожирание наёмных работников: кровавые встречи клуба обеспеченных канибалов проводятся регулярно. Но даже сильные мира сего уязвимы перед другими, ещё более сильными. Однажды Гильда становится свидетельницей ненормативных сексуальных утех, которым предаётся председатель клуба, влиятельный конгрессмен. С этого момента не то, что благосостояние, но и жизнь богатых и плотоядных супругов оказывается под угрозой... 

5.7 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2018
Премьера в мире 1 января 2018
Возраст 18+
Режиссер
Гуто Паренте
В ролях
Алькантра Коста
Анна Луиза Риос
Брино Баптиста
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Клуб каннибалов 2 постера
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