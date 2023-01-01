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Как Гринч украл Рождество! Как Гринч украл Рождество!
Киноафиша Фильмы Как Гринч украл Рождество! Как Гринч украл Рождество!, 1966: актеры и роли
How the Grinch Stole Christmas! Как Гринч украл Рождество! 1966 / США
8.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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Как Гринч украл Рождество!, 1966: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Чак Джонс Chuck Jones Бен Уошэм Ben Washam
В ролях
Борис Карлофф Борис Карлофф Boris Karloff Турль Рейвенскрофт Thurl Ravenscroft Джун Форэй Даль МакКеннон Dal McKennon
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