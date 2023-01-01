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Как Гринч украл Рождество! Как Гринч украл Рождество!
Киноафиша Фильмы Как Гринч украл Рождество! Фильмы похожие на Как Гринч украл Рождество!
How the Grinch Stole Christmas! Как Гринч украл Рождество! 1966 / США
8.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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Вся информация о мультфильме
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