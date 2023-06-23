Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мулан: Рождение легенды" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Стартовали съемки фильма «Волшебник Изумрудного города» — доступны первые кадры

Стартовали съемки фильма «Волшебник Изумрудного города» — доступны первые кадры

23 июня 2023 10:03
Стартовали съемки фильма «Волшебник Изумрудного города» — доступны первые кадры

Создатели картины заявляют, что их проект может послужить основой для целой франшизы.

Кинокомпания «Централ Партнершип» сообщила о старте съемок семейного фэнтези «Волшебник Изумрудного города», основанного на одноименной сказке Александра Волкова.

Фильм повествует о маленькой девочке Элли (Екатерина Червова) и ее собаке Тотошке, перенесенных загадочным ураганом в магическую страну Жевунов. Стремясь вернуться домой, герои отправляются на поиски легендарного волшебника Изумрудного города. На своем пути они встречают добродушных жителей этого края, Железного Дровосека (Юрий Колокольников), живое пугало Страшилу (Евгений Чумак) и Трусливого Льва (Артур Ваха), которые соглашаются сопроводить их в путешествии к всемогущему чародею.

Стартовали съемки фильма «Волшебник Изумрудного города» — доступны первые кадры

Стартовали съемки фильма «Волшебник Изумрудного города» — доступны первые кадры

Стартовали съемки фильма «Волшебник Изумрудного города» — доступны первые кадры

Стартовали съемки фильма «Волшебник Изумрудного города» — доступны первые кадры

Стартовали съемки фильма «Волшебник Изумрудного города» — доступны первые кадры

Стартовали съемки фильма «Волшебник Изумрудного города» — доступны первые кадры

В картине также снимается Светлана Ходченкова, которая исполняет роль злой колдуньи Бастинды. Постановкой ленты занимается Игорь Волошин, наиболее известный по сериалу «Физрук» и боевику «Олимпиус Инферно».

Ранее гендиректор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин заявил, что экранизация «Волшебника Изумрудного города» может послужить основой для создания целой франшизы. По его словам, возможность появления других проектов по сказочной вселенной Волкова зависит от успеха первой картины.

«Волшебник Изумрудного города» выйдет 26 декабря 2024 года.

Фото: «Централ Партнершип»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Незабываемое путешествие, неожиданная любовь: в России выйдет мелодрама «До встречи на Венере» Незабываемое путешествие, неожиданная любовь: в России выйдет мелодрама «До встречи на Венере» Читать далее 21 июня 2023
Студия A24 и София Коппола представили тизер байопика «Присцилла» о жене Элвиса Пресли Студия A24 и София Коппола представили тизер байопика «Присцилла» о жене Элвиса Пресли Читать далее 21 июня 2023
Пол Дано преподает урок дельцам с Уолл-стрит в трейлере фильма «Дурные деньги» Пол Дано преподает урок дельцам с Уолл-стрит в трейлере фильма «Дурные деньги» Читать далее 23 июня 2023
Тест: насколько хорошо ты помнишь культовый сериал «Секс в большом городе»? Тест: насколько хорошо ты помнишь культовый сериал «Секс в большом городе»? Читать далее 22 июня 2023
Экс-мажор Евгений Зарубин заступается за своего деда в трейлере комедии «За Палыча!» Экс-мажор Евгений Зарубин заступается за своего деда в трейлере комедии «За Палыча!» Читать далее 22 июня 2023
Появился дублированный трейлер костюмированной драмы «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом Появился дублированный трейлер костюмированной драмы «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом Читать далее 23 июня 2023
Стартовали съемки фильма «Волшебник Изумрудного города» — доступны первые кадры Стартовали съемки фильма «Волшебник Изумрудного города» — доступны первые кадры Читать далее 23 июня 2023
Кто скрывается под маской: самая полная история культового жанра слэшер Кто скрывается под маской: самая полная история культового жанра слэшер Читать далее 21 июня 2023
Веселая комедия с блестящей Дженнифер Лоуренс: появились отзывы о фильме «Без обид» Веселая комедия с блестящей Дженнифер Лоуренс: появились отзывы о фильме «Без обид» Читать далее 22 июня 2023
Что смотреть на выходных: новый сериал Marvel и продолжение истории Кэрри Брэдшоу Что смотреть на выходных: новый сериал Marvel и продолжение истории Кэрри Брэдшоу Читать далее 23 июня 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше