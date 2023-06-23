Стартовали съемки фильма «Волшебник Изумрудного города» — доступны первые кадры

Создатели картины заявляют, что их проект может послужить основой для целой франшизы.

Кинокомпания «Централ Партнершип» сообщила о старте съемок семейного фэнтези «Волшебник Изумрудного города», основанного на одноименной сказке Александра Волкова.

Фильм повествует о маленькой девочке Элли (Екатерина Червова) и ее собаке Тотошке, перенесенных загадочным ураганом в магическую страну Жевунов. Стремясь вернуться домой, герои отправляются на поиски легендарного волшебника Изумрудного города. На своем пути они встречают добродушных жителей этого края, Железного Дровосека (Юрий Колокольников), живое пугало Страшилу (Евгений Чумак) и Трусливого Льва (Артур Ваха), которые соглашаются сопроводить их в путешествии к всемогущему чародею.

В картине также снимается Светлана Ходченкова, которая исполняет роль злой колдуньи Бастинды. Постановкой ленты занимается Игорь Волошин, наиболее известный по сериалу «Физрук» и боевику «Олимпиус Инферно».

Ранее гендиректор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин заявил, что экранизация «Волшебника Изумрудного города» может послужить основой для создания целой франшизы. По его словам, возможность появления других проектов по сказочной вселенной Волкова зависит от успеха первой картины.

«Волшебник Изумрудного города» выйдет 26 декабря 2024 года.