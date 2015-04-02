В заключительной части трилогии Кристофер Нолан проделывает с главным героем весьма любопытную штуку: он помещает его в яму, практически аналогичную той, куда когда-то упал маленький Брюс Уэйн и откуда, испытав все мрачные прелести психического превращения, вышел Бэтмен. Правда, новая яма, располагающаяся где-то в Африке, предстает уже не капризом природы, а специально оборудованным узилищем; и если та, первая яма пытала тьмой, летучемышиным ужасом, то эта – на танталов манер –…
так что отсутствие леджера не делает фильм плохим.
Жду.
Совершенно не согласен. Леджер, мог один сниматься в этой части. Бэйл всего лишь оттенял его. Оскар посмертно, это круто. Понимая это, Нолан следующего злодея снимает в маске, акцентируя на Бэйле (которого планирует снимать, по минимуму в костюме)...
10/10
Согласен, планка очень высока. Вобщем за трилогию 10\10 - да. Котияр, соглашусь, как то не вписалась совсем. Еще скажу, что по мне, как то чересчур все паfосно было, в третьей части. Все таки, упаднические настроения, которые прогрессировали в Темном Р, не получили своего полномасштабного продолжения в последней части. Нет ощущения "распада" и "безнадежности". Слишком , мне кажется, заморочены режиссеры fраншиз, на деньгах, на рейтинге PG. Очень сильно не хватает реализма Нолану, особенно заметно к третьему Бэтману...
согласен.
смотрел в Родине. зал был заполнен на 90 %, было ужасно душно, звук прыгал то громко, то тихо - наверно поэтому эффект просмотре фильма в кинотеатре сошел на нет.
Минусы - чувствуется, что Бэт уже не тот, что раньше: ножки не гнуться, переломы хоть и заросли, но ... старость не радость...короче, сдал парень позиции, настала пора уйти со сцены, уступить место новым героям (в конце такой претендент появляется). Ну и как было сказано выше, мало Бэтмена в фильме, крутости его не хватает.
Сентементальных моментов слишком много, устаешь от них. Много наигранности, красивых фраз и идеализации веры в добро и справедливость (в жизни чуть-чуть по-другому бывает✊ ).
Фильм очень затянут, можно было ограничитьсяменьшим временем, удалив некоторые моменты (в том числе повторяющиеся, такие как, например, неудачные побеги из тюрьмы).
В фильме имеются некоторые нестыковки. Также непонятны тривиальные действия антигероев - ну что за привычка болтать перед поверженным главным героем, давая ему шанс спастись или прийти помощи. Аналог бойцов, воспитанных в Лиге Теней, никода не стал бы проявлять подобной неразумности - хороший враг - мертвый враг.
Плюсы - Так же как и в предыдущих частях чувствуется атмосфера полного хаоса, неразберихи, отчаяния, которые приводят к доминированию в обществе животных инстинктов.
Хеппи энд - после нагнетенной атмосферы было бы стремно выходить из зала в упадническом настроении.
По игре актеров ничего особенного, выходящего за пределы увиденного ранее. Кто то говорит, что фильм будет номинирован на Оскар, но мне кажется у него мало шансов взять что то. Так - средненький фильм. Энн ссыграла необычную для нее прежде роль, но создать четкий, мотивированный образ воровки с какими-либо принципами и желаниями (кроме как стереть о себе всю инфу в мире), как мне кажется, ей не удалось. Главный антигерой (Том Харди) - да, демонстрирует свирепость, безразличие к человеческой жизни, но опять таки слишком болтлив. До Джокера, который отлично тащил всю вторую часть трилогии, ему ой как далеко.
Фанатам можно сходить в кинотеатр, остальным же рекомендую дождаться релиза.
6/10.
Зрители, после после просмотра не удержались, и просто аплодировали. Сам чуть слезу не пустил, когда Бэтмен окинул взгляд над океаном перед взрывом (отдаю здесь должное Циммеру). Хотя, признаться, Спойлер: трагическое завершение мне представилось по душе больше .
Не уверен, что когда-нибудь задумав, вдруг, очередную реанимацию франшизы, она будет так великолепно выглядеть без Бэйла и Нолана.
Уже пару раз заценил.
10/10
или мы ходили на один и тот же сеанс, или на премьеру выпустили клакеров✊
а половина зала пустило смешок, когда стало известно "новое имя" Блейка. Видимо создатели фильма немного слукавили, что в третьей части все закончится✊
Цитата (YuRik, 27/07/2012 - 14:10:33):Кстати мало того что он сам по себе по харизме ели вытягивает, так наши озвучили его просто жесть!! В оригинале у него реально харизматичный такой низкий поставленный тембер. А в переводе такое ощущение, что говорит вообще какой то левый мужик в сторонке. С такой озвучкой лучше бы он вообще промолчал весь фильм, герой вышел бы куда брутальней.
Илья Исаев справедливо заработал минус=) Возможно Джигурда справился бы лучше?✊
ссылка занятная)
Но предыдущая серия всё таки масштабней, зрелещней..
Ну и откровенные вопросы:
Поражение Бейна - главного плохиша! Я не понял (сарказм).
Его задавили?
Банально подстрелили?
У него инфаркт?
Это просто несерьёзно!!!
Антигерой достоин смерти от рук Батмана, причем с трудом, напряжением всех сил, в первую очередь моральных.
Это только Сигал суперплохишей валил за 10 секунд, а не за 2 как простую гопоту.
А тут половина персонажей либо сами догадались, либо им Батман сам поведал чтобы не мучились
.
Но в этом же и смысл героя в маске. Его никто не знает.
Им может быть каждый!
Только ЧПук сам лицо показывает куче народа, ну и подружкам для понта.
Смысл?
Это прикол?
Видно же что она короче чем надо.
С ней НЕВОЗМОЖНО допрыгнуть.
Что бы допрыгнуть надо прыгать вверх!!! и вперед. И извините за формализм, по баллистической траектории падать на ступеньку.
Страховка короткая, не даст прыгнуть вверх. Только вперед.
Нужно три раза упасть и не понять этого?
Подергать перед прыжком и не задуматься?
Это я всё к тому, что сценарий хороший, но такие проколы не позволяют дать 10 баллов.
А жаль. Не так и сложно такого не допускать.
Класс. 10 баллов.
Серьёзно, мне понравилось.
Но новый герой по комплекции откровенно не дотягивает до стандарта Батмана.
Или в следующей серии это будет ЧПук?
Интригующе…
Шутка…
Настроение фильма оч понравилось, от полной угнетенности к возрождению, причем момент возрождения бэтмена настолько осязаем, ты прям чувствуешь, что вот оно, та точка отсчета, с которой бэтмен начнет все крушить ✊ Почему то многим (не только на форуме) 2-ая часть больше нравится, а мне после Возрождения первые 2 части такими маленькими кажутся, простенькими, и Джокер просто фокусником, уж ссори, никому не обижаться ✊
Актеры действительно стройным рядом перекочевали из Inception, Гордон Левит так очень понравился, как щенок лабродора, такой преданный и глаза честные честные!✊ Том Харди мышечной массы конечно набрал ой-ой-ой, вселяет ужас, и очень мне его появления эффектные нравились, то на стадионе, то в самолете с мешком на голове. Вообще, мне показалось, он главную роль с Бейлом разделил, у него экранного времени половина, и такой он злой и устрашающий, в старой дубленке, что даже нравится ✊
Энн Хаттауэй... кто то написал что лучше бы они с Марион Котияр поменялись, вот тут я согласна. Хаттауэй красотка, ножками машет оч эффектно, но как то catwoman я ее так и не ощутила, слишком она старалась по моему, мол "блииин! фига се! меня в бэтмена взяли, вау!!", и в результате переигрывала.
Сам сюжет насыщенный, немного фантазийный, но блин, это ж кино! Есть пафоса чуток, особенно Кейну досталось, ну и Котияр.. Финалу радовалась аки дитя ✊
10/10 ✊
Любой НФ аппарат это ляп изначально и претензий к этому быть не должно.
Гиперболоид инженера Гарина совсем не лазер, я уж не говорю о фотонных пушках, распространяющемся в космосе звуке летающих, взрывающихся звездолетах и т.д.
Это нормально, на это не надо обращать внимание.
Более того, я вообще не сторонник поиска простых ляпов. Я понимаю, что создать идеальное кино невозможно!
Я перечислил моменты, которые странны с точки зрения логики жанра и конкретной сюжетной вселенной Бетмана. Это не ляпы. Это противоречия с сутью.
Ну не должен главный антисупергерой серии столь просто умирать!
Не должен главный герой возрождаться откидывая страховку (прекрасный момент!!!) после того как несколько раз не задумывался о смысле такой страховки, а её смысл в том чтобы никто не попал наверх!
Т.е. он принимает ключевое решение тупя. ЗАЧЕМ так делать сюжет?
Ну и зачем таки раскрывать свою личину если столько серий этого не делал и это была важная фишка в отличие от ЧПука?
Мог бы костюмчик новому герою и по почте переслать, типа подарок от Санты.
Шутка.
Хм, я тот фильм смотрел давно.
В своем первоначальном посте я спрашивал у "экспертов" действительно ли раньше не раскрывался?
Может и супермен своё альтерэго не скрывал? Хотя с ним ещё сложней. Героем он летал без маски, а в "обычном" виде прикрывался очками... гы
Ок, а во втором фильме, на сколь я помню вскользь упоминается что расстались, типа не срослось.
Ясно что не срослось это про сумму контракта актрисы :)
Как раз собираюсь.
Но я писал про фильм с Дени Д`Вито.
С подругой (Рейчел) у него интим был ✊ А Гордон что? Ну вы бы стали рассказывать начальнику/приятелю/коллеге то, что рассказываете любимой девушке?
Насколько я помню, ниче Гордон не знал, и не догадывался, и вообще болт забил кто под маской✊ А доверял так бэтмену потому как ясно что для города и ЗА город.
Фильм действительно мощный, музыкальное сопровождение выше всяких похвал. Спец эфекты, игра актеров мега круто.❗️ Не понравилось что в последние время все режиссеры, слизываю с друг друга. Эти бои между домов, сначала в Майкл Бей задал в 3 Трансформерах, потом Мстители и вот Бэтмен. Очень уж все похоже.
Постановка драк Бэтмена это нечто✊ , такое ощущение что костюм его сковывал или постановщик долек от Файтинга✊ ✊ . А так можно смотреть, даже потом можно дома скачать и еще раз посмотреть.
Очень сильные наставленческие слова. Сам смысл фильма очень хорош.
Все пишут что продолжения не будет, мне кажется, что будет. Есть от чего отталкиваться. Предлагая название : Бэтмен и новичок Робин
8/10
И всё таки на это как раз не надо обращать внимание. В этом суть жанра.
Это же не документальное кино.
Например, Барон Мюнгхаузен на ядре полетел в разведку, вернулся на другом.
Это же не ляп :)
Просто посмеялись.
Я пытюсь обратить внимание не на ляпы (хрен с ними), а на нелогичность поступков героев и развитие сюжета. Причем в ключевых моментах.
Меня всегда это коробит как зрителя.
Еще были славные моменты типа: вы возьмете бэтпод, сэр? – средь бела дня, Альфред? слишком заметно. – тогда возьмите ламборджини, это менее заметно.
Их немного, но они грели душу.
Третья часть странная. Начало настроило на серьезное отношение. Захват Бэйном самолета – это так дерзко и круто, что хотелось остановить кино и еще раз пересмотреть.
А дальше не понятно что. Какая-то месть целому городу… И надо в это вникать, кто кому кем приходится и с чего баня упала.
Параллели с нашим октябрьским 17-го года переворотом позабавили. Особенно революционная речь Бэйна на броневике и залп «Авроры», но вот реальная стрельба в Авроре, это страшно, и это тоже восторга не прибавило.
И почему-то вдруг из темноты выплыло лицо Нисона, и он опять жаловался, что потерял любимую. Жалко его по настоящему, очень, но зачем же так, публично…
Бэт какой-то мудрый и недостижимый просто. Пули его не берут, травмы быстро залечиваются сами собой. Латексная девица чего только с ним не делала. А он ей: ты лучше, чем о себе думаешь. Это из той оперы, когда подставляют левую щеку, если по правой получили. Но идеальный герой, без слабостей, не интересен. Или тут Селина Кайл стала слабостью Бэта? Их словесная пикировка – отдельная песня, не поразила совсем. Хатауэй не дотягивает до уровня Бэйла, ее крутизна была вымученной и не убедила.
И постоянно крутилась мысль в голове: чего же так тяжело все и грубо?
Очень понравились Том Харди и суперский совершенно в этом фильме Киллиан Мерфи. И сэр Майкл Кейн плохо не умеет.
Про музыку уже писали выше, это какой-то взбесившийся Циммер.
В точку.
10 баллов из 10ти!
я не помню,смотрел ли вообще эту часть...
фильм мне понравился так же сильно, как и "Бэтмен против Супермена"!
на мой взгляд,очень жизненный и глубокий; хорошая актёрская команда и картинка.
еще один плюс моей симпатии к ДС ;))
Авторизация по e-mail