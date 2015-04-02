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В заключительной части трилогии Кристофер Нолан проделывает с главным героем весьма любопытную штуку: он помещает его в яму, практически аналогичную той, куда когда-то упал маленький Брюс Уэйн и откуда, испытав все мрачные прелести психического превращения, вышел Бэтмен. Правда, новая яма, располагающаяся где-то в Африке, предстает уже не капризом природы, а специально оборудованным узилищем; и если та, первая яма пытала тьмой, летучемышиным ужасом, то эта – на танталов манер –…