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Темный рыцарь: Возрождение легенды Темный рыцарь: Возрождение легенды
Киноафиша Фильмы Темный рыцарь: Возрождение легенды Отзывы о фильме «Темный рыцарь: Возрождение легенды»
The Dark Knight Rises Темный рыцарь: Возрождение легенды 2012 / США / Великобритания
7.9 Оцените
154 голоса Рейтинг IMDb: 8.4
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Отзывы о фильме «Темный рыцарь: Возрождение легенды»

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В заключительной части трилогии Кристофер Нолан проделывает с главным героем весьма любопытную штуку: он помещает его в яму, практически аналогичную той, куда когда-то упал маленький Брюс Уэйн и откуда, испытав все мрачные прелести психического превращения, вышел Бэтмен. Правда, новая яма, располагающаяся где-то в Африке, предстает уже не капризом природы, а специально оборудованным узилищем; и если та, первая яма пытала тьмой, летучемышиным ужасом, то эта – на танталов манер –…

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Foggy 2 апреля 2015, 12:51
если не найдут достойную замену Джокеру (RIP Леджер), будет нудятина, ну или надо возвращаться в фантастический мир, где все нереально, а-ля первые части и выезжать на готичности и гротеске...Бейл бесцветно играет...хотя сам типаж Бэтмена наверно таким и должен быть...типа некто в маске...а Джокер в Рыцаре - просто бомба...раза 3 уже посмотрел, и это достижение для относительно недавних фильмов
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
Первый Бэтмен Нолана в целом лучше Темного Рыцаря, несмотря на хорошую игру Леджера.



так что отсутствие леджера не делает фильм плохим.



Жду.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kinetic 2 апреля 2015, 12:51
Нолан наконец-то снимает своего третьего Бэтмана. Правда, как я поняла из трейлера, он будет последним. Как жаль, это были замечательные серии. Мне очень импонировало, что на место нереальных героев и ситуаций пришли настоящие социальные людские земные проблемы. Это о много говорит. Сделать сказку действительно близкой – это много стоит. Очень жду премьеры. Обратите внимание, фильм будет называться «Воскрешение темного рыцаря» и обещают его показать следующим летом.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
makkoy 2 апреля 2015, 12:51
Я сам себе удивлен, насколько я жду нового Бэтмана. Случайно наткнулся на трейлер и понял, что это будет событие, которое нельзя пропустить. Я никогда не являлся поклонником комиксов, хотя могу понять людей, которые холят и лелеют своих героев и только и ждут их каждого нового появления. Сделать из легкого развлечения такой глубокий и в то же время цельный и понятный фильм – это большое достижение авторов. Это как перестать считать всех дураками и наконец поговорить с людьми по-человечески. Меня страшно раздражает шквалы банальности и глупости, льющейся с экрана. Поэтому я благодарен авторам, которые его прекратили . Жду с нетерпением «Воскрешения темного рыцаря» в следующем году.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
А я не понимаю, почему все так тащатся от Нолановской эпопеи. По мне, так пафосные Шумахеровские киношки даже забавнее, чем эти стандартные в общем-то психотриллеровские пассажи. Комиксы – это сказка все-таки. И пускай она остается сказкой. Ну да, в Америке свои особенности, но это тоже надо понимать и принимать. Ну пускай они рефлексируют из поколения в поколение над комиксами, как у нас – над Чеховым с Достоевским. Но зачем пытаться из Чебурашки сделать Преступление и наказание – я не понимаю. Все хорошо в свое время. Жаль, что смотреть придется – все свихнулись, обязательно пойдут.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Trapper 2 апреля 2015, 12:51
Бейл заявил что это его последняя роль Бетмена...пусть будет не хуже других
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
leadraven 2 апреля 2015, 12:51
"Бэтмен: Начало" получилось на ура. "Тёмный рыцарь" - шлак. Лэджера ругать не буду, так как от него мало чего зависело - сама роль ничего из себя не представляла... Третья часть, скорее всего, будет в духе второй, так что жду отстоя...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Нолан снимает, действительно свое кино. Можно заметить, как он нехотя снимает Бейла в костюме с ушками. Нолан полностью ушел, от предыдущих стилей постановок Бэтмана. Ему нужна драма, нуар, антиутопия, но только не придурковатый кич,комикс. Вспомните Бэтмана с Вэлом Килмером, (Шумахера), этож просто не постижимый, безвкусный бред. При том то наборе актеров, он просто не смотрибельный, не в каком состоянии. Я считаю, что Бэтман Нолана, это вообще первый, серьезный Бэтман, при чем совсем не про Летающую Мышь....
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение leadraven от 02/06/2012 - 21:45:30


Совершенно не согласен. Леджер, мог один сниматься в этой части. Бэйл всего лишь оттенял его. Оскар посмертно, это круто. Понимая это, Нолан следующего злодея снимает в маске, акцентируя на Бэйле (которого планирует снимать, по минимуму в костюме)...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Нолан, погружающийся все больше в декаданс, видимо является (с fильмами про Бэтмана),просто магнитным ядром, притягивающим все больше разрушающихся личностей, которые не мешкая, все чаще уходят мир иной. Если абстрагироваться от оценки конкретных персоналий, то не кажется ли Вам, что это уже не совпадения сопровождают второй fильм "Темный рыцарь", а это просто сама Карма вступила с режиссером в схватку? , где fиналом, этого "танца со смертью", будет еще одно кино от Нолана, перед премьерой, которого, умрет он сам..................................
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
j_miata 2 апреля 2015, 12:51
Посчастливилось увидеть вчера на большом экране в оригинале без этих идиотских дубляжей) атмосфера,голоса,басы Бейна,нарастающая музыка в переплетениях со скандированием узников и толпы..я не знаю как это будет на наших экранах,но здесь,сейчас - это одни мурашки,ощущение тотального хаоса и разрушения. Хэтуэй в роли кошки чудесна, Котийар сложно проникнуться не слыша ее акцента, Кейн дергает за душу. Харди не узнать под маской и массой Бейна,но это противник,каких не было у Бэтмена.невольное восхищение перед его мощью и физической силой,а после красивой истории в конце - перед его преданностью. Одни положительные эмоции от Бейна. И хочется встать и скандировать вместе с толпой. Музыкально, эмоционально и энергетически фильм наполняет до краев. Ах!



10/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Пока могу сказать только Мда.... Нужно время на осмысление. На таком хронометраже, снять кино для всех, это уже подвиг. Нечто похожее пробовал Зак в Хранителях, там оригинал муви, был более 3-х часов. Тут на 2.35, произошло практически все. Но как говорит г-н Аршавин - "Ваши ожидания, это Ваши проблемы" )))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
И конечно, в кино идти - обязательно!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (test, 26/07/2012 - 00:01:55):

Согласен, планка очень высока. Вобщем за трилогию 10\10 - да. Котияр, соглашусь, как то не вписалась совсем. Еще скажу, что по мне, как то чересчур все паfосно было, в третьей части. Все таки, упаднические настроения, которые прогрессировали в Темном Р, не получили своего полномасштабного продолжения в последней части. Нет ощущения "распада" и "безнадежности". Слишком , мне кажется, заморочены режиссеры fраншиз, на деньгах, на рейтинге PG. Очень сильно не хватает реализма Нолану, особенно заметно к третьему Бэтману...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Trapper 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (YuRik, 27/07/2012 - 00:32:17):Если кратко, то лучше первой, хуже второй.

согласен.

смотрел в Родине. зал был заполнен на 90 %, было ужасно душно, звук прыгал то громко, то тихо - наверно поэтому эффект просмотре фильма в кинотеатре сошел на нет.

Минусы - чувствуется, что Бэт уже не тот, что раньше: ножки не гнуться, переломы хоть и заросли, но ... старость не радость...короче, сдал парень позиции, настала пора уйти со сцены, уступить место новым героям (в конце такой претендент появляется). Ну и как было сказано выше, мало Бэтмена в фильме, крутости его не хватает.

Сентементальных моментов слишком много, устаешь от них. Много наигранности, красивых фраз и идеализации веры в добро и справедливость (в жизни чуть-чуть по-другому бывает✊ ).

Фильм очень затянут, можно было ограничитьсяменьшим временем, удалив некоторые моменты (в том числе повторяющиеся, такие как, например, неудачные побеги из тюрьмы).

В фильме имеются некоторые нестыковки. Также непонятны тривиальные действия антигероев - ну что за привычка болтать перед поверженным главным героем, давая ему шанс спастись или прийти помощи. Аналог бойцов, воспитанных в Лиге Теней, никода не стал бы проявлять подобной неразумности - хороший враг - мертвый враг.



Плюсы - Так же как и в предыдущих частях чувствуется атмосфера полного хаоса, неразберихи, отчаяния, которые приводят к доминированию в обществе животных инстинктов.

Хеппи энд - после нагнетенной атмосферы было бы стремно выходить из зала в упадническом настроении.

По игре актеров ничего особенного, выходящего за пределы увиденного ранее. Кто то говорит, что фильм будет номинирован на Оскар, но мне кажется у него мало шансов взять что то. Так - средненький фильм. Энн ссыграла необычную для нее прежде роль, но создать четкий, мотивированный образ воровки с какими-либо принципами и желаниями (кроме как стереть о себе всю инфу в мире), как мне кажется, ей не удалось. Главный антигерой (Том Харди) - да, демонстрирует свирепость, безразличие к человеческой жизни, но опять таки слишком болтлив. До Джокера, который отлично тащил всю вторую часть трилогии, ему ой как далеко.

Фанатам можно сходить в кинотеатр, остальным же рекомендую дождаться релиза.

6/10.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
khaos11 2 апреля 2015, 12:51
Достойное и масштабное завершение. Нужно признать, что Нолан, как постановщик, просто превосходен. Думаю, не нужно сравнивать третий фильм со вторым, ибо смотрится все как вполне самостоятельное произведение. Не отнять, правда, мощного узнаваемого циммеровского саунда в купе с "стильно-стальным" экшеном. Так же думаю, не стоит здесь вообще искать какие-либо огрехи особо пытливым умам из-за каких нибудь логических соображений, - все же это комикс, хотя Нолан, оговорюсь, поднял здесь планку реализма на уровень выше по сравнению со вторым фильмом.

Зрители, после после просмотра не удержались, и просто аплодировали. Сам чуть слезу не пустил, когда Бэтмен окинул взгляд над океаном перед взрывом (отдаю здесь должное Циммеру). Хотя, признаться, Спойлер: трагическое завершение мне представилось по душе больше .

Не уверен, что когда-нибудь задумав, вдруг, очередную реанимацию франшизы, она будет так великолепно выглядеть без Бэйла и Нолана.

Уже пару раз заценил.



10/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Trapper 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (khaos11, 27/07/2012 - 14:48:21):Зрители, после после просмотра не удержались, и просто аплодировали.

или мы ходили на один и тот же сеанс, или на премьеру выпустили клакеров✊

а половина зала пустило смешок, когда стало известно "новое имя" Блейка. Видимо создатели фильма немного слукавили, что в третьей части все закончится✊

Цитата (YuRik, 27/07/2012 - 14:10:33):Кстати мало того что он сам по себе по харизме ели вытягивает, так наши озвучили его просто жесть!! В оригинале у него реально харизматичный такой низкий поставленный тембер. А в переводе такое ощущение, что говорит вообще какой то левый мужик в сторонке. С такой озвучкой лучше бы он вообще промолчал весь фильм, герой вышел бы куда брутальней.

Илья Исаев справедливо заработал минус=) Возможно Джигурда справился бы лучше?✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Trapper 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 27/07/2012 - 21:31:49):Склероз у него что ли или маразм... он же как Рейчел, Алфред и Фокс знал про Уэйна-Бетмена уже во втором, если не в первом еще фильме.

2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (George LookAss, 28/07/2012 - 21:03:09):

ссылка занятная)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
a1ocean 2 апреля 2015, 12:51
Посморел, неплохо.

Но предыдущая серия всё таки масштабней, зрелещней..



Ну и откровенные вопросы:



Поражение Бейна - главного плохиша! Я не понял (сарказм).

Его задавили?

Банально подстрелили?

У него инфаркт?



Это просто несерьёзно!!!

Антигерой достоин смерти от рук Батмана, причем с трудом, напряжением всех сил, в первую очередь моральных.



Это только Сигал суперплохишей валил за 10 секунд, а не за 2 как простую гопоту.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
a1ocean 2 апреля 2015, 12:51
Поправьте меня если я не прав, но Батман никогда не раскрывал свое лицо.

А тут половина персонажей либо сами догадались, либо им Батман сам поведал чтобы не мучились

.

Но в этом же и смысл героя в маске. Его никто не знает.

Им может быть каждый!



Только ЧПук сам лицо показывает куче народа, ну и подружкам для понта.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
a1ocean 2 апреля 2015, 12:51
Кучу серий сделать с Батманом-ингогнито и тут всем раскрыться?

Смысл?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
a1ocean 2 апреля 2015, 12:51
Что за тупизм со страховкой на стене при побеге из тюрьмы.

Это прикол?



Видно же что она короче чем надо.

С ней НЕВОЗМОЖНО допрыгнуть.

Что бы допрыгнуть надо прыгать вверх!!! и вперед. И извините за формализм, по баллистической траектории падать на ступеньку.

Страховка короткая, не даст прыгнуть вверх. Только вперед.



Нужно три раза упасть и не понять этого?

Подергать перед прыжком и не задуматься?



Это я всё к тому, что сценарий хороший, но такие проколы не позволяют дать 10 баллов.



А жаль. Не так и сложно такого не допускать.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
a1ocean 2 апреля 2015, 12:51
Ребут задуман и сделан очень грамотно.

Класс. 10 баллов.

Серьёзно, мне понравилось.



Но новый герой по комплекции откровенно не дотягивает до стандарта Батмана.



Или в следующей серии это будет ЧПук?

Интригующе…

Шутка…
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Фильм потрясающий! С таким размахом и любовью снят, оч масштабный, когда смотришь, ощущение чего то великого, по эмоциональному накалу 10/10! Спецэффекты на уровне: и когда мосты взрывались, и стадион, и в начале захват самолета, гаджеты новые: бэтмобиль космический ✊ , и мотик просто супер!



Настроение фильма оч понравилось, от полной угнетенности к возрождению, причем момент возрождения бэтмена настолько осязаем, ты прям чувствуешь, что вот оно, та точка отсчета, с которой бэтмен начнет все крушить ✊ Почему то многим (не только на форуме) 2-ая часть больше нравится, а мне после Возрождения первые 2 части такими маленькими кажутся, простенькими, и Джокер просто фокусником, уж ссори, никому не обижаться ✊



Актеры действительно стройным рядом перекочевали из Inception, Гордон Левит так очень понравился, как щенок лабродора, такой преданный и глаза честные честные!✊ Том Харди мышечной массы конечно набрал ой-ой-ой, вселяет ужас, и очень мне его появления эффектные нравились, то на стадионе, то в самолете с мешком на голове. Вообще, мне показалось, он главную роль с Бейлом разделил, у него экранного времени половина, и такой он злой и устрашающий, в старой дубленке, что даже нравится ✊



Энн Хаттауэй... кто то написал что лучше бы они с Марион Котияр поменялись, вот тут я согласна. Хаттауэй красотка, ножками машет оч эффектно, но как то catwoman я ее так и не ощутила, слишком она старалась по моему, мол "блииин! фига се! меня в бэтмена взяли, вау!!", и в результате переигрывала.



Сам сюжет насыщенный, немного фантазийный, но блин, это ж кино! Есть пафоса чуток, особенно Кейну досталось, ну и Котияр.. Финалу радовалась аки дитя ✊



10/10 ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
a1ocean 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (George LookAss, 30/07/2012 - 19:11:12):если вспомнить наитупейший ляп из первого фильма с генератором СВЧ, то не слишком бросающийся в глаза ляп (если это ляп) с верёвкой не так уж и страшен



Любой НФ аппарат это ляп изначально и претензий к этому быть не должно.

Гиперболоид инженера Гарина совсем не лазер, я уж не говорю о фотонных пушках, распространяющемся в космосе звуке летающих, взрывающихся звездолетах и т.д.

Это нормально, на это не надо обращать внимание.



Более того, я вообще не сторонник поиска простых ляпов. Я понимаю, что создать идеальное кино невозможно!



Я перечислил моменты, которые странны с точки зрения логики жанра и конкретной сюжетной вселенной Бетмана. Это не ляпы. Это противоречия с сутью.



Ну не должен главный антисупергерой серии столь просто умирать!



Не должен главный герой возрождаться откидывая страховку (прекрасный момент!!!) после того как несколько раз не задумывался о смысле такой страховки, а её смысл в том чтобы никто не попал наверх!

Т.е. он принимает ключевое решение тупя. ЗАЧЕМ так делать сюжет?



Ну и зачем таки раскрывать свою личину если столько серий этого не делал и это была важная фишка в отличие от ЧПука?

Мог бы костюмчик новому герою и по почте переслать, типа подарок от Санты.

Шутка.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
a1ocean 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (SwordfishV, 31/07/2012 - 14:55:06):Личико он еще в первом фильме подруге раскрыл. В чем фишка?



Хм, я тот фильм смотрел давно.

В своем первоначальном посте я спрашивал у "экспертов" действительно ли раньше не раскрывался?



Может и супермен своё альтерэго не скрывал? Хотя с ним ещё сложней. Героем он летал без маски, а в "обычном" виде прикрывался очками... гы
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
a1ocean 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (benny, 31/07/2012 - 15:47:25):на самом деле, думаю, что для него она не просто подружка была но еще и близкий друг. Он был уверен, что она сохранит его тайну при любый обстоятельствах. Ну и просто любил же ее - хотел быть с ней полностью откровенен.

Ок, а во втором фильме, на сколь я помню вскользь упоминается что расстались, типа не срослось.

Ясно что не срослось это про сумму контракта актрисы :)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
a1ocean 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (benny, 31/07/2012 - 16:46:59):советую пересмотреть Темного Рыцаря

Как раз собираюсь.



Но я писал про фильм с Дени Д`Вито.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение SwordfishV от 31/07/2012 - 16:09:34




С подругой (Рейчел) у него интим был ✊ А Гордон что? Ну вы бы стали рассказывать начальнику/приятелю/коллеге то, что рассказываете любимой девушке?



Насколько я помню, ниче Гордон не знал, и не догадывался, и вообще болт забил кто под маской✊ А доверял так бэтмену потому как ясно что для города и ЗА город.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Наконец то посмотрел. Много чего написали. обсудили. Теперь я напишу.✊

Фильм действительно мощный, музыкальное сопровождение выше всяких похвал. Спец эфекты, игра актеров мега круто.❗️ Не понравилось что в последние время все режиссеры, слизываю с друг друга. Эти бои между домов, сначала в Майкл Бей задал в 3 Трансформерах, потом Мстители и вот Бэтмен. Очень уж все похоже.

Постановка драк Бэтмена это нечто✊ , такое ощущение что костюм его сковывал или постановщик долек от Файтинга✊ ✊ . А так можно смотреть, даже потом можно дома скачать и еще раз посмотреть.

Очень сильные наставленческие слова. Сам смысл фильма очень хорош.

Все пишут что продолжения не будет, мне кажется, что будет. Есть от чего отталкиваться. Предлагая название : Бэтмен и новичок Робин

8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
a1ocean 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (George LookAss, 01/08/2012 - 00:10:55):СВЧ-генератор это не НФ-аппарат, он у каждого на кухне стоит ) а ляп в том, что это устройство кипятит воду в продукте

И всё таки на это как раз не надо обращать внимание. В этом суть жанра.

Это же не документальное кино.



Например, Барон Мюнгхаузен на ядре полетел в разведку, вернулся на другом.

Это же не ляп :)

Просто посмеялись.



Я пытюсь обратить внимание не на ляпы (хрен с ними), а на нелогичность поступков героев и развитие сюжета. Причем в ключевых моментах.

Меня всегда это коробит как зрителя.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Я не фанат ни Бэта, ни Бэйла. Во втором фильме напрягала философская псевдоглубина, зато абсолютным попаданием в стилистику был Джокер. Я помню, с каким замиранием сердца ждала каждое его появление в кадре.

Еще были славные моменты типа: вы возьмете бэтпод, сэр? – средь бела дня, Альфред? слишком заметно. – тогда возьмите ламборджини, это менее заметно.

Их немного, но они грели душу.

Третья часть странная. Начало настроило на серьезное отношение. Захват Бэйном самолета – это так дерзко и круто, что хотелось остановить кино и еще раз пересмотреть.

А дальше не понятно что. Какая-то месть целому городу… И надо в это вникать, кто кому кем приходится и с чего баня упала.

Параллели с нашим октябрьским 17-го года переворотом позабавили. Особенно революционная речь Бэйна на броневике и залп «Авроры», но вот реальная стрельба в Авроре, это страшно, и это тоже восторга не прибавило.

И почему-то вдруг из темноты выплыло лицо Нисона, и он опять жаловался, что потерял любимую. Жалко его по настоящему, очень, но зачем же так, публично…

Бэт какой-то мудрый и недостижимый просто. Пули его не берут, травмы быстро залечиваются сами собой. Латексная девица чего только с ним не делала. А он ей: ты лучше, чем о себе думаешь. Это из той оперы, когда подставляют левую щеку, если по правой получили. Но идеальный герой, без слабостей, не интересен. Или тут Селина Кайл стала слабостью Бэта? Их словесная пикировка – отдельная песня, не поразила совсем. Хатауэй не дотягивает до уровня Бэйла, ее крутизна была вымученной и не убедила.

И постоянно крутилась мысль в голове: чего же так тяжело все и грубо?

Очень понравились Том Харди и суперский совершенно в этом фильме Киллиан Мерфи. И сэр Майкл Кейн плохо не умеет.

Про музыку уже писали выше, это какой-то взбесившийся Циммер.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
А я уже два раза посмотрел.. идите, хуже не будет.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Ammenir, 11/08/2012 - 23:41:03):



В точку.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
patish 2 апреля 2015, 12:51
Хорошее кино))) Мне понравилось) А громких слов что то нет... Единственное хочу сказать, то что в это трилогии самые самые плохие герои. Я боялся за третью часть, но и она не подвела.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Энки 2 апреля 2015, 12:51
7.5/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Андрей 3 мая 2020, 16:49
Оценка
пересматриваю почти все ДС и этот Бэтмен шикарен!
10 баллов из 10ти!
я не помню,смотрел ли вообще эту часть...
фильм мне понравился так же сильно, как и "Бэтмен против Супермена"!
на мой взгляд,очень жизненный и глубокий; хорошая актёрская команда и картинка.
еще один плюс моей симпатии к ДС ;))
3 мая 2020, 16:49 Ответить
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