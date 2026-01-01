Меню
Киноафиша Фильмы Появление Награды и номинации фильма Появление

Награды и номинации фильма Появление 2022

Каннский кинофестиваль 2022 Каннский кинофестиваль 2022
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
За Палыча 2!
2026, Россия, комедия
Оно. Первое пришествие
2025, Австралия, ужасы
Пункт назначения: Новый аттракцион
2025, США, ужасы
Безумное свидание
2025, Италия, комедия
