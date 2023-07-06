Режиссер фильма о Бобе Дилане с Тимоти Шаламе рассказал, что зрителей ждет необычный байопик

В рамках рекламной кампании «Индианы Джонса и колеса судьбы» режиссер Джеймс Мэнголд принял участие в записи подкаста Happy Sad Confused, в котором раскрыл новые подробности предстоящего байопика о Бобе Дилане «Абсолютный незнакомец». По словам кинематографиста, грядущая картина, где Тимоти Шаламе воплотит легенду фолка, будет далеко не типичным биографическим фильмом. По словам постановщика, во многом это будет фильм о духе безвозвратно ушедшей эпохи:

«На самом деле это не совсем байопик о Бобе Дилане. Причина, по которой Боб дал нам свое добро на создание фильма, заключается в том, что мы следуем принципу всех выдающихся картин по реальным событиям, где история не рассказывается от и до. Они ведь посвящены определенному моменту. Наше же кино может напоминать картины Роберта Олтмена — это своего рода ансамблевое полотно о конкретном моменте времени, начале 1960 годов в Нью-Йорке. Центральный персонаж, 17-летний паренек с $16 в кармане, движется автостопом, чтобы встретиться с умирающим в больнице певцом Вуди Гатри. Приехав, он поет Вуди песню, специально написанную для него, потом заводит дружбу с Питом Сигером, который для Вуди как сын, а Пит, в свою очередь, устраивает ему концерты в местных клубах, и там вы встречаете Джоан Баэз и прочих людей из этого мира».

Вместе с Шаламе в актерский состав входят Бенедикт Камбербэтч, Моника Барбаро и Эль Фаннинг. По неподтвержденной информации, в фильме также могут сыграть Бойд Холбрук и Ник Офферман. Мэнголд написал сценарий вместе с Джеем Коксом («Банды Нью-Йорка», «Молчание»). Съемки стартуют в августе и будут проходить в Нью-Йорке и Монреале.