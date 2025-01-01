Меню
Фильмы
Лили и море
Трейлеры фильма «Лили и море»
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
100% одобрения – так вообще бывает? Новый фантастический фильм с Эммой Стоун станет хитом
Будильник звенит, а вы все еще смотрите: 5 российских сериалов, от которых не отлипнуть до утра
А что если хоббиты стали Детьми Леса и создали Короля Ночи: дикая фанатская теория набирает популярность на Reddit
«Спасибо, что ее не позвали, серьезно!»: «Ледниковый период 6» точно будет круче «Шрэка 5» минимум в одном (а еще у Скрэта появится ребенок)
Иностранцы посмотрели — и влюбились в Питер: лишь один фильм Учителя получил 7+ на IMDb, и речь не про скандальную «Матильду»
Скупой ворует дважды: на Западе в «мохнатые» годы внаглую сплагиатили советский довоенный триллер — и в 1995 году сделали это снова
«В 1967-м не было интернета»: Кинг внес лишь одну правку в экранизацию «Долгой прогулки» — правил свою же ошибку 60-летней давности
От работяги до маньяка — одно увольнение: режиссер «Олдбоя» снял гениальный триллер — зрители плачут, хохочут и сравнивают с «Паразитами»
Свернули не туда: реальную причину переноса «Мортал Комбат 2» зрителям так и не назвали — ужастик дель Торо все-таки ни при чем
Любовь с первого кадра: 6 Sci-Fi-сериалов с идеальными открывающими сценами — от «Одних из нас» до забытого хита 60-х
«Хохотали там, где должны были плакать»: «Невский» с Васильевым окончательно «скатился» в комедию — и 8 сезон станет только хуже
