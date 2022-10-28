«Дон Жуан»: Рецензия Киноафиши

В рамках кинофестиваля «Послание к человеку — 2022» состоялся показ нового фильма Сержа Бозона «Дон Жуан». Киноафиша разбирается, каким вышел образ знаменитого соблазнителя в новой французской трактовке.

Лоран — популярный театральный актер, который наконец нашел свою единственную, Жюли. И вот долгожданная свадьба приносит не вечное счастье, а оказывается горьким разочарованием. Девушка просто не приходит на церемонию. Это подкашивает Лорана. Он начинает видеть в любой симпатичной ему девушке лицо возлюбленной и буквально сходит с ума. Разобраться с горем и взять себя в руки не помогает даже работа. Ближайшим спектаклем становится «Дон Жуан», в котором ему предстоит сыграть главную роль.

Все, конечно, оказывается намного сложнее. Ключевой фигурой нашего восприятия становится именно Лоран. Поначалу, мы сопереживаем ему, наблюдаем за его трагедией и снисходительно относимся к его заносчивому, эгоистичному поведению. На грусть и алкоголизм, а также экспрессивную и творческую актерскую натуру хочется списать многое. Тем более у нас есть абсолютное зло в лице Жюли, которая беспринципно растоптала чужое сердце. Но это лишь начало пути ненависти и самолюбия. Количество странностей в поведении Лорана будут нарастать, и не случайным образом все они будут связаны исключительно с женщинами.

Дон Жуан

Постепенно образ Дон Жуана будет все больше проявляться в Лоране. Причиной станет не великолепно проделанная актерская работа, точно пойманный характер героя и чересчур глубокое погружение в материал. Просто он был таким всегда. Театр здесь недотягивает даже до полноценной декорации. Самое главное — это название постановки и образ великого соблазнителя. Его главная цель — связать жизнь актера и известного вымышленного персонажа, превратив их в отражение друг друга. Лоран зациклен на себе, и никакие строчки даже самого гениального текста не способны пробудить иную натуру. Хотя, конечно, можно сказать (и один из персонажей предложит подобную трактовку), что весь мир театр и герой в нем постоянно играет. Но выглядит это слишком дешевым оправданием.

Сосредоточившись на Лоране, картина забыла определиться, что же она собой представляет. «Дон Жуан» — это настоящий винегрет из жанров. Ингредиенты нарезаны очень грубо и не позволяют сосредоточиться на увиденном. Все начинается как обычная разговорная драма, затем оборачивается простенькой мелодрамой, потом неожиданно превращается в мюзикл, а завершается намеками то ли на психологический, то ли на мистический триллер. При этом самой слабой стороной фильма оказалась музыка. Персонажи статично поют песни, как бы намекая: главное — это смысл. Но откровенно тяжело смотреть на лицо Лорана с одной эмоцией на нем. Просто актер изливает свою душу в такой форме, без причин и намеков.

Дон Жуан

Постепенно самым интересным героем становится его возлюбленная Жюли в исполнении Виржини Эфиры. Ее героиня действительно имеет какое-то развитие и трансформацию. Она единственная ощущается настоящим человеком, а не очередным статичным актером, замкнутым на самом себе. Возможно, поэтому Лоран и признает ее талант и даже ставит выше своего. Странным выглядит лишь многоликий перформанс, ничего не добавляющий истории. Это больше похоже на аттракцион для актрисы Виржини Эфиры, которая смогла примерить на себя разные образы и поэкспериментировать на экране. В финале за наше внимание с ней попытается посоперничать таинственный старик, который получает слишком мало места в этой истории.

«Дон Жуан» — очень неоднородный фильм, которому не хватает четкой структуры. Он пытается быть всем сразу, но при этом использует примитивные средства и ситуации для раскрытия своего героя. Возможно, все это просто французская попытка разговора о домогательствах, насилии и токсичных отношениях. Но оказалась она уж слишком пресной и вновь концентрируется на внутреннем мире очередного Дон Жуана.