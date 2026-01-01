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Аксель Ропер
Axelle Ropert
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Персоны
Аксель Ропер
Аксель Ропер
Axelle Ropert
Дата рождения
15 февраля 1972
Возраст
54 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Сценарист, Актриса, Режиссер
Популярные фильмы
6.9
Гнев Анни
(2022)
6.5
Франция
(2007)
6.4
Juliette in Spring
(2024)
Фильмография Аксель Ропер
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мюзикл
Семейный
Триллер
Год
Все
2024
2023
2022
2017
2013
2009
2007
Все
9
Фильмы
9
Сценарист
9
Режиссер
2
6.4
Juliette in Spring
Juliette au printemps
комедия, драма, семейный
2024, Франция
Смотреть трейлер
5.5
Зверь в джунглях
La bête dans la jungle
драма
2023, Австрия / Бельгия / Франция
4.7
Дон Жуан
Don Juan
комедия, драма, мюзикл
2022, Франция / Бельгия
Смотреть трейлер
Рецензия
6.9
Гнев Анни
Annie colère
комедия, драма
2022, Франция
5.1
Миссис Хайд
Mrs Hyde
комедия
2017, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
4.7
Тип Топ
Tip Top
триллер
2013, Люксембург / Франция / Бельгия
Смотреть трейлер
5.9
Покажите язык, мадемуазель
Tirez la langue, mademoiselle
драма, комедия
2013, Франция
5.8
Семья Вольберг
La famille Wolberg
драма, комедия
2009, Франция / Бельгия
Смотреть трейлер
6.5
Франция
La France
драма
2007, Франция
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