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Аксель Ропер Axelle Ropert
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Аксель Ропер

Axelle Ropert

Дата рождения
15 февраля 1972
Возраст
54 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Сценарист, Актриса, Режиссер

Популярные фильмы

Гнев Анни 6.9
Гнев Анни (2022)
6.5
Франция (2007)
Juliette in Spring 6.4
Juliette in Spring (2024)

Фильмография Аксель Ропер

Жанр
Год
Juliette in Spring 6.4
Juliette in Spring Juliette au printemps
комедия, драма, семейный 2024, Франция
Смотреть трейлер
Зверь в джунглях 5.5
Зверь в джунглях La bête dans la jungle
драма 2023, Австрия / Бельгия / Франция
Дон Жуан 4.7
Дон Жуан Don Juan
комедия, драма, мюзикл 2022, Франция / Бельгия
Смотреть трейлер Рецензия
Гнев Анни 6.9
Гнев Анни Annie colère
комедия, драма 2022, Франция
Миссис Хайд 5.1
Миссис Хайд Mrs Hyde
комедия 2017, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Тип Топ 4.7
Тип Топ Tip Top
триллер 2013, Люксембург / Франция / Бельгия
Смотреть трейлер
Покажите язык, мадемуазель 5.9
Покажите язык, мадемуазель Tirez la langue, mademoiselle
драма, комедия 2013, Франция
Семья Вольберг 5.8
Семья Вольберг La famille Wolberg
драма, комедия 2009, Франция / Бельгия
Смотреть трейлер
6.5
Франция La France
драма 2007, Франция
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