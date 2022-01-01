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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Дэмиен Шапель
Дэмиен Шапель
Damien Chapelle
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Дэмиен Шапель
Damien Chapelle
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Фильмография Дэмиен Шапель
Дни моей славы
комедия
2019, Франция
5.0
Шпионка
триллер, драма, военный
2019, Норвегия
6.0
Молитва
драма
2018, Франция
6.0
Сила мечты
документальный
2017, Франция
6.0
Мари и неудачники
комедия
2016, Франция
6.0
Любовь и пингвины
драма, фантастика, комедия
2016, Франция
5.0
Планетариум
драма, мелодрама, детектив, фэнтези
2016, США / Франция
5.0
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