Книга теней, 2002

Тюремная камера. Четыре заключенных. Эрик — молодой директор фирмы — сидит за мошенничество. 60-летний Лассаль — за убийство жены. А транссексуал Маркус и умственно отсталый Дэзи — по неизвестным причинам. Внезапно, за каменной плитой, они находят дневник заключенного Данвера, сидевшего в этой камере... в начале XX века. В книжке напечатаны магические формулы, благодаря которым можно вырваться на волю. Однако попытки разгадать эти знаки сопровождаются невиданным кошмаром, заставляющим дрожать и негероических сидельцев, и смелых зрителей.

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