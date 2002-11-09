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Книга теней, 2002

2002 / Франция
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16 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме
Тюремная камера. Четыре заключенных. Эрик — молодой директор фирмы — сидит за мошенничество. 60-летний Лассаль — за убийство жены. А транссексуал Маркус и умственно отсталый Дэзи — по неизвестным причинам. Внезапно, за каменной плитой, они находят дневник заключенного Данвера, сидевшего в этой камере... в начале XX века. В книжке напечатаны магические формулы, благодаря которым можно вырваться на волю. Однако попытки разгадать эти знаки сопровождаются невиданным кошмаром, заставляющим дрожать и негероических сидельцев, и смелых зрителей.
6.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 9 ноября 2002
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Эрик Валетт
В ролях
Жераль Ларош
Кловис Корнийяк
Кловис Корнийяк
Димитри Рато
Дидье Бенюро
Джеффри Кэри
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Книга теней 2 постера
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Руслан Сосед 19 ноября 2022, 07:11
Шедевр
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