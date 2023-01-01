Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Звёзды в полдень
Фильмы похожие на Звёзды в полдень
Stars at Noon
Звёзды в полдень
2022 / Франция
Смотреть трейлер
5.2
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на Звёзды в полдень
Вся информация о фильме
Это не навсегда
драма
2018, Россия
5.0
Зоология
драма
2016, Россия / Германия / Франция
6.0
Я закопаю тебя
комедия
2014, Бельгия / Франция
4.0
Покажите язык, мадемуазель
драма, комедия
2013, Франция
5.0
Автоэротика
драма
2011, США
4.0
Порох
военный, драма
1985, СССР
6.0
Фокстрот
приключения, триллер, драма
1976, Мексика / Великобритания
5.0
Впусти солнце
мелодрама, комедия, драма
2017, Франция
6.0
На 10 минут старше: виолончель
драма
2002, Германия / Франция / Великобритания
6.0
С любовью и яростью
мелодрама
2022, Франция
5.0
Славные ублюдки
драма
2013, Франция / Германия
4.0
35 стопок рома
драма
2008, Франция / Германия
7.0
Красивая работа
драма
1999, Франция
7.0
Шоколад
драма
1988, Франция / ФРГ / Камерун
7.0
Высшее общество
триллер, фантастика
2018, Великобритания / Франция / Германия
6.0
Последнее письмо от твоего любимого
драма, мелодрама
2021, Канада
6.0
Темная вода
триллер, драма
2005, США
6.0
Рожденный после смерти
триллер
2019, Канада
5.0
Белый материал
комедия, драма
2009, Франция
5.0
Все пути ведут в Доннибрук
драма
2018, США
5.0
Послушница
драма
2017, США
6.0
Опасная роль Джин Сиберг
драма, триллер
2019, США / Великобритания
6.0
Что-то не так с Кевином
триллер, драма
2011, США / Великобритания
7.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
«Это неприятно»: оголившуюся в кадре Тому унизила родная дочь
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить