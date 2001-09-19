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Остров Бергмана
Ingmar Bergman - 3 dokumentärer om film, teater, Fårö och livet av Marie Nyreröd
Остров Бергмана, 2004
2004 / Швеция
5.1
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Жанр:
биография
документальный
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5.1
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность
2 часа 54 минуты
Год выпуска
2004
Премьера в мире
19 сентября 2001
Режиссер
Мари Нюреред
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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