Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Остров Бергмана
Киноафиша Фильмы Остров Бергмана
Ingmar Bergman - 3 dokumentärer om film, teater, Fårö och livet av Marie Nyreröd

Остров Бергмана, 2004

2004 / Швеция
5.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
5.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 2 часа 54 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в мире 19 сентября 2001
Режиссер
Мари Нюреред
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Остров Бергмана 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
Приложение киноафиши