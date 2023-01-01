Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пять процентов" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
После репетиции После репетиции
Киноафиша Фильмы После репетиции После репетиции, 1984: актеры и роли
Efter repetitionen После репетиции 1984 / Швеция
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

После репетиции, 1984: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ингмар Бергман Ингмар Бергман Ingmar Bergman
В ролях
Эрланд Юзефсон Erland Josephson Ингрид Тулин Ингрид Тулин Ingrid Thulin Лена Олин Лена Олин Lena Olin Бертиль Гуве Bertil Guve Надя Пальмстьерна-Вейсс Nadja Palmstjerna-Weiss
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Смешарики снимают кино
Смешарики снимают кино
2023, Россия, анимация
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
2023, Россия, комедия, криминал
Лукавый
Лукавый
2023, США, ужасы
Телохранитель на фрилансе
Телохранитель на фрилансе
2023, США, боевик, комедия
Страсти по Матвею
Страсти по Матвею
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Тест: что мешает вам двигаться вперед?
В титрах не указан: вот какой известный актер сыграл в «12 стульях»
Взрослое фото 10-летней Алисы Тепляковой вызвало громкий скандал: уже не девочка
Это новолуние в ноябре 2023 года изменит жизнь всех знаков Зодиака: не у всех в лучшую сторону
Советских детей обманули: от правды о Сове из «Винни-Пуха» оторопь берет
Успех Акиньшиной и не снился: не узнаете в этой рыжей бестии малышку из «Сестер»
Пустое место: Тарасова дала звонкую оплеуху Трусовой после роковой ошибки
Продукты раздают, а самое странное сохраняют: самые дикие экспонаты музея капитал-шоу «Поле чудес»
Словно отксерокопировали: эту российскую актрису не отличить от Анастасии Вертинской
«Дикий вопрос»: у специалиста по этикету уши вянут, когда с ней беседуют на эту тему
Лучше заплатить в 100 раз больше: почему никто не хотел носить советские джинсы
В России только одна певица может соперничать с Ротару и Пугачевой: ее тоже многие ненавидят
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше