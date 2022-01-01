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Стрим-сервис KION

О стрим-сервисе

KION — новый онлайн-кинотеатр, заменивший собой МТС-ТВ. Сервис позволит российским пользователям смотреть фильмы и сериалы различных жанров в качестве HD. В 2021 году на KION появится 30 эксклюзивных картин и сериалов. Кроме того, данная платформа предоставит зрителям доступ ко множеству документальных фильмов, ситкомов, а также лент в инновационном формате — кино stories. В частности, сервис представит специальный выпуск авторской программы Леонида Парфенова «Двадцать лет двадцать первого века», многосерийный проект «Спорт ХХ века» и военную драму «Блокадный дневник».

Фильмы
Дембель
, Россия
0.0
Кончится лето
драма 2023, Россия
0.0
Буран
Буран
триллер 2022, Россия
0.0
Белый список
Белый список
криминал, драма, детектив 2022, Россия
0.0
Синдром жизни
Синдром жизни
мелодрама 2022, Россия
0.0
Баста. Суперигра
Баста. Суперигра
документальный 2022, Россия
0.0
Чип внутри меня
Чип внутри меня
документальный 2022, Россия
0.0
Мы – Спартак
Мы – Спартак
документальный 2022, Россия
0.0
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Сериалы
Дедline
документальный , Россия
0.0
Капкан на судью
Капкан на судью
детектив 2022, Россия
0.0
Женщина в состоянии развода
Женщина в состоянии развода
комедия, драма 2022, Россия
0.0
Amore more
Amore more
драма, комедия 2022, Россия
0.0
Нереалити
Нереалити
комедия 2022, Россия
0.0
Блогеры и дороги 2
Блогеры и дороги 2
приключения, комедия 2022, Россия
0.0
Обоюдное согласие
Обоюдное согласие
драма 2022, Россия
0.0
Технарь
Технарь
детектив 2022, Россия
0.0
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