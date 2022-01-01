Стрим-сервис KION

KION — новый онлайн-кинотеатр, заменивший собой МТС-ТВ. Сервис позволит российским пользователям смотреть фильмы и сериалы различных жанров в качестве HD. В 2021 году на KION появится 30 эксклюзивных картин и сериалов. Кроме того, данная платформа предоставит зрителям доступ ко множеству документальных фильмов, ситкомов, а также лент в инновационном формате — кино stories. В частности, сервис представит специальный выпуск авторской программы Леонида Парфенова «Двадцать лет двадцать первого века», многосерийный проект «Спорт ХХ века» и военную драму «Блокадный дневник».