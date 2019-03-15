Друзья рыбака, 2019

Добрая комедия о поющих мужчинах; основана на подлинной истории! Дэнни (Дэниел Мейс, «Изгой-один», «Плывём, мужики!») — слегка потрёпанный сладкой жизнью музыкальный продюсер из Лондона — отправляется на выходные в Корнуолл, прихватив с собой за компанию коллег-пиарщиков. Он шутит, что не прочь заключить контракт с местным любительским хором: и на досуге, и за работой суровые рыбаки любят попеть. Но Джим не представляет, к чему приведёт розыгрыш доверчивых коллег: деревенские обитатели окажутся настоящими самородками, а сам Джим влюбится в дочь (Таппенс Миддлтон, «Война токов», «Аббатство Даунтон») одного из них... Занятно сравнить полярные взгляды на рыболовецкие деревни графства Корнуолл: в «Наживке» эта среда становится питательной для резкой, острой, импульсивной драмы, а в «Друзьях рыбака» – для идиллической задушевной комедии. Таким фильмам на родине придумали специальное слово — бритком. А группа «Друзья рыбака» — не выдумка, в 2000-м году энтузиасты из порта Айзек действительно подписали контракт с Universal и по сей день с успехом дают концерты по всему миру.