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#АртЛекторийВкино: Загадка Рафаэля
Киноафиша Фильмы #АртЛекторийВкино: Загадка Рафаэля
Raphael Revealed

#АртЛекторийВкино: Загадка Рафаэля, 2020

2020 / Великобритания
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О фильме

К 500-летию смерти Рафаэля в Риме состоялась грандиозная выставка его произведений. Создатели фильма «Загадка Рафаэля» получили эксклюзивный доступ к этой экспозиции, которая насчитывала более 200 шедевров ― картин и рисунков, многие из которых были выставлены вместе впервые. Произведения Рафаэля из Лувра, Уффици, Национальной галереи в Вашингтоне, музея Прадо и других собраний, показанные на выставке и в фильме, дают уникальную возможность оценить размах таланта художника и его бесконечную изобретательность. Режиссёр Фил Грабски показывает гения итальянского Ренессанса с неожиданной стороны: в фильме подробно освещена его жизнь в Риме и то влияние, которое античный Рим оказал на Рафаэля. Так, съёмки проходили даже в руинах Золотого дома Нерона, фрески которого изучал художник. Рафаэль остаётся не только одной из самых значительных, но и одной из самых мифологизированных фигур итальянского Возрождения. Основанный на прошедшей в Риме сенсационной выставке, фильм Фила Грабски по-настоящему открывает Рафаэля и его искусство для зрителей.

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Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2020
Возраст 12+
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Фил Грабски
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма #АртЛекторийВкино: Загадка Рафаэля 1 постер
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