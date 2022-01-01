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Жером Боннел
Жером Боннел
Jérôme Bonnell
О персоне
Фильмография
Жером Боннел
Jérôme Bonnell
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Дата рождения
14 декабря 1977
Возраст
44 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Место рождения
Париж, Франция
Биография Жерома Боннела
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Фильмография Жерома Боннела
Любовное письмо
комедия, драма, мелодрама
2021, Франция
6.0
Время приключений
драма
2013, Франция / Бельгия / Ирландия
6.0
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