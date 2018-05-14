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We the Coyotes

Мы койоты, 2018

2018 / Франция / США
6.0 Оцените
14 голосов
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О фильме

Лос-Анджелес проверяет любовь на прочность. 24 часа из жизни Аманды и Джейка (Морган Сэйлор и МакКол Ломбарди, звезда другого фильма фестиваля, «Соллерс-Пойнт»), молодой пары из Иллинойса, приехавшей покорять столицу Голливуда. Впрочем, о кинокарьере они не помышляют: Аманда пробуется на должность администратора в рекорд-компании, ну а Джейк еще не думал ни о чем конкретном, хотя любовь к французской поэзии, возможно, приведет его на работу в небольшой книжный магазин. Непохоже, чтобы город был рад гостям: неприятность следует за неприятностью, удар — за ударом. Но в 20 лет боль проходит быстро. А Лос-Анджелес пусть себе слезам не верит; всё ещё получится... Дебют Ханны Ладул и Марко Ла Виа переполнен крупными планами, вплотную приближающими нас к героям; не проникнуться их маленькими приключениями в большом городе физически невозможно. Эмоциональный фильм не расходует попусту ни минуты экранного времени: в каждом кадре — и идиллия, и катастрофа, расстояние между ними сведено к нулю, а любое микрособытие выглядит судьбоносным.

6.0 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 14 мая 2018
Возраст 16+
Режиссер
Марко Ла Виа
В ролях
Морган Сэйлор
Морган Сэйлор
МакКол Ломбарди
Бетси Брандт
Бетси Брандт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мы койоты 2 постера
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