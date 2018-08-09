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L'ospite

Гость, 2018

2018 / Италия
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О фильме

Мирным зимним днем безмятежная жизнь Гвидо летит в тартарары из-за неожиданности в постели, которая ставит под вопрос его роман с Кьярой. Уже на пути в аптеку, когда он предлагает ей не принимать таблетку экстренной контрацепции, Кьяра признается, что не уверена в их отношениях. Это начало кризиса, и вот уже наш герой собирает чемоданы, чтобы переехать… куда? Жить один он не сможет. Придется просить приюта у родителей и близких друзей. Кочуя с дивана на диван, Гвидо становится невольным свидетелем их жизни и любовных переживаний. 

6.1 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 9 августа 2018
Возраст 18+
Режиссер
Дуччо Кьярини
В ролях
Даниэль Паризи
Сильвия Д’Амико
Сильвия Д’Амико
Анна Беллато
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Гость 2 постера
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саундтрек фильма Гость
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