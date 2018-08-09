Гость, 2018

Мирным зимним днем безмятежная жизнь Гвидо летит в тартарары из-за неожиданности в постели, которая ставит под вопрос его роман с Кьярой. Уже на пути в аптеку, когда он предлагает ей не принимать таблетку экстренной контрацепции, Кьяра признается, что не уверена в их отношениях. Это начало кризиса, и вот уже наш герой собирает чемоданы, чтобы переехать… куда? Жить один он не сможет. Придется просить приюта у родителей и близких друзей. Кочуя с дивана на диван, Гвидо становится невольным свидетелем их жизни и любовных переживаний.