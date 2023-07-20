Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Свинка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Вышел трейлер российского фильма для всей семьи «Чижик-Пыжик возвращается»

Вышел трейлер российского фильма для всей семьи «Чижик-Пыжик возвращается»

20 июля 2023 16:11
Вышел трейлер российского фильма для всей семьи «Чижик-Пыжик возвращается»

Картина о школьниках, отправившихся на поиски похищенного символа Санкт-Петербурга.

Киностудия им. М. Горького представила трейлер семейного приключенческого фильма «Чижик-Пыжик возвращается».

Главные герои — екатеринбургские школьники Дана (Александра Бабаскина) и Лева (Миша Мяло), которые вместе с одноклассниками приезжают на экскурсию в Санкт-Петербург. Гуляя по городу, они случайно становятся свидетелями кражи знаменитой скульптуры «Чижика-Пыжика». Согласно местной легенде, человек, попавший монеткой на пьедестал памятника, может загадать желание, которое обязательно сбудется. Но теперь «Чижик-Пыжик» пропал, а значит родители Левы никогда не будут вместе, Дана не наберет миллионы подписчиков, а мечты еще тысяч людей тоже не воплотятся в реальность. Не желая мириться с этим, ребята отправляются на поиски грабителя, параллельно пытаясь спрятаться от настырных учителей, вездесущих сотрудников полиции и даже самого императора Петра I.

В картине также снялись Инга Оболдина, Сергей Мигицко, Анвар Либабов и другие. Постановщицей выступает Элина Суни, ранее работавшая над драмами «Мой лучший друг» и «Вероника не придет». Сценарий написали Евгения Пьянова («Ближе, чем кажется») и Юлия Воронова («Детектор»).

Премьера фильма «Чижик-Пыжик возвращается» состоится 31 августа.

Фото: Киностудия имени М. Горького
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Кино и сны замещают жизнь в трейлере фильма Романа Михайлова «Отпуск в октябре» Кино и сны замещают жизнь в трейлере фильма Романа Михайлова «Отпуск в октябре» Читать далее 19 июля 2023
Киллер Фрэнк Грилло становится участником убийственной игры в трейлере боевика «Охота на короля» Киллер Фрэнк Грилло становится участником убийственной игры в трейлере боевика «Охота на короля» Читать далее 20 июля 2023
Завершились съемки фильма «Финист. Первый богатырь» Завершились съемки фильма «Финист. Первый богатырь» Читать далее 20 июля 2023
Гики, фрики, злодеи: как изображают ученых в кино Гики, фрики, злодеи: как изображают ученых в кино Читать далее 19 июля 2023
Вышел трейлер российского фильма для всей семьи «Чижик-Пыжик возвращается» Вышел трейлер российского фильма для всей семьи «Чижик-Пыжик возвращается» Читать далее 20 июля 2023
Чему стоить поучиться у главных героинь «Великолепного века» Чему стоить поучиться у главных героинь «Великолепного века» Читать далее 19 июля 2023
Надменный Павел Прилучный превращается в гастарбайтера в трейлере комедии «Вася не в себе» Надменный Павел Прилучный превращается в гастарбайтера в трейлере комедии «Вася не в себе» Читать далее 20 июля 2023
Утки покидают родной пруд и попадают в город в трейлере мультфильма «Миграция» Утки покидают родной пруд и попадают в город в трейлере мультфильма «Миграция» Читать далее 19 июля 2023
Осторожно, много розового: 5 интересных фактов о том, как создавался фильм «Барби» Осторожно, много розового: 5 интересных фактов о том, как создавался фильм «Барби» Читать далее 18 июля 2023
Два разных, но качественных фильма: «Барби» и «Оппенгеймер» снискали признание критиков Два разных, но качественных фильма: «Барби» и «Оппенгеймер» снискали признание критиков Читать далее 20 июля 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше