Вышел трейлер российского фильма для всей семьи «Чижик-Пыжик возвращается»

Киностудия им. М. Горького представила трейлер семейного приключенческого фильма «Чижик-Пыжик возвращается».

Главные герои — екатеринбургские школьники Дана (Александра Бабаскина) и Лева (Миша Мяло), которые вместе с одноклассниками приезжают на экскурсию в Санкт-Петербург. Гуляя по городу, они случайно становятся свидетелями кражи знаменитой скульптуры «Чижика-Пыжика». Согласно местной легенде, человек, попавший монеткой на пьедестал памятника, может загадать желание, которое обязательно сбудется. Но теперь «Чижик-Пыжик» пропал, а значит родители Левы никогда не будут вместе, Дана не наберет миллионы подписчиков, а мечты еще тысяч людей тоже не воплотятся в реальность. Не желая мириться с этим, ребята отправляются на поиски грабителя, параллельно пытаясь спрятаться от настырных учителей, вездесущих сотрудников полиции и даже самого императора Петра I.

В картине также снялись Инга Оболдина, Сергей Мигицко, Анвар Либабов и другие. Постановщицей выступает Элина Суни, ранее работавшая над драмами «Мой лучший друг» и «Вероника не придет». Сценарий написали Евгения Пьянова («Ближе, чем кажется») и Юлия Воронова («Детектор»).

Премьера фильма «Чижик-Пыжик возвращается» состоится 31 августа.