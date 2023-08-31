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Чижик-Пыжик возвращается Чижик-Пыжик возвращается
Киноафиша Фильмы Чижик-Пыжик возвращается Отзывы о фильме «Чижик-Пыжик возвращается»
Чижик-Пыжик возвращается 2023 / Россия
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Отзывы о фильме «Чижик-Пыжик возвращается»

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Лена Кононенко 31 августа 2023, 20:15
Оценка
Давно не были в кино и вот наконец вырвались. Очень приятно, что сегодня в кино могут ждать вот такие сюрпризы. Этот фильм очень понравился детям, которые реально переживали за происходящем на экране. А я? А что я? Если довольны дети – довольна и я. Подобные фильмы дарят детям желание хотеть ходить в кино – и это главное!
31 августа 2023, 20:15 Ответить
Киноафиша.инфо 31 августа 2023, 20:17
в ответ на сообщение Лена Кононенко от 31 августа 2023, 20:15
Добрый день! Рады, что вашим детям фильм пришелся по душе! Спасибо, что поделились мнением!
31 августа 2023, 20:17 Ответить
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