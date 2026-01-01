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Мкртыч Арзуманян
Mkrtich Arzumanyan
Киноафиша
Персоны
Мкртыч Арзуманян
Мкртыч Арзуманян
Mkrtich Arzumanyan
Дата рождения
10 августа 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Путешественник
,
Актер озвучки
Популярные фильмы
7.6
Наш двор
(1996)
7.2
Агент 044: Операция Гегард
(2018)
7.1
Приключения Царя
(2022)
Фильмография Мкртыч Арзуманян
Однажды в школе 2. Последний хранитель.
Однажды в школе 2. Последний хранитель.
комедия, семейный
2025, Армения
6.6
Дорогие мальчики
Precious Boys
комедия
2025, Армения
6.3
Агент 044. Операция Гарни
Agent 044: Operation Garni
комедия
2023, Армения
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7.1
Приключения Царя
Olympicos
анимация, приключения, комедия
2022, Армения
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7.2
Агент 044: Операция Гегард
Agent 044: Operation Geghard
комедия, криминал
2018, Армения
6
Браво, виртуоз
Bravo Virtuoso
боевик, комедия, криминал
2016, Армения / Бельгия / Франция
6.9
Храбрая принцесса
Anahit
приключения, анимация, семейный
2014, Армения
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6.5
Ход конем
Knight's Move
комедия, приключения
2013, Армения / Казахстан
Смотреть трейлер
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Новости о Мкртыч Арзуманян
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