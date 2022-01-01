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Мария Садовска
Мария Садовска
Maria Sadowska
О персоне
Фильмография
Мария Садовска
Maria Sadowska
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Дата рождения
27 июня 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актриса
Место рождения
Варшава, Польша
Биография Мария Садовска
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Фильмография Мария Садовска
Эскортницы
драма
2021, Польша
7.0
Женский день
драма
2012, Польша
6.0
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