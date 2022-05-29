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Эскортницы Эскортницы
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Dziewczyny z Dubaju Эскортницы 2021 / Польша
7.8 Оцените
55 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Отзывы о фильме «Эскортницы»

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abidowa.j 29 мая 2022, 23:59
Оценка
Достаточно интересный фильм. Много банальных мыслей после просмотра фильма. Но так же возникает вопрос «как далеко может зайти любовь?» и как иногда бывает разрушительна любовь.
29 мая 2022, 23:59 Ответить
Людмила Ковалёва 2 июня 2022, 02:42
Оценка
Фильм понравился.Интересный сценарий. Показана изнанка заманчивой,на первый взгляд,жизни девушек-эскортниц.
2 июня 2022, 02:42 Ответить
User 8 июня 2022, 19:53
Оценка
Фильм супер! Красивые актеры и локации . Сюжет интересный и главное на реальных событиях..
8 июня 2022, 19:53 Ответить
nataliewebster6006 9 июня 2022, 11:05
Неплохой откровенный фильм
9 июня 2022, 11:05 Ответить
Marina Zelenina 24 июня 2022, 02:04
Оценка
Фильм не плохой. Ожидала большего… на мой взгляд, фильм «Купи меня», в том же репертуаре, оказался поинтересней…
24 июня 2022, 02:04 Ответить
Лика 25 июня 2022, 19:58
Оценка
Отличное кино. Катажина Фигура как всегда прекрасна.
25 июня 2022, 19:58 Ответить
Comon 14 июля 2022, 22:16
Оценка
Крутой фильм
14 июля 2022, 22:16 Ответить
consortium5 21 сентября 2022, 16:46
Оценка
Отличный фильм. 2ч17 минут, не разочаруют вас.
21 сентября 2022, 16:46 Ответить
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