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Эскортницы
Отзывы о фильме «Эскортницы»
Dziewczyny z Dubaju
Эскортницы
2021 / Польша
Трейлер
7.8
Оцените
55
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
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abidowa.j
29 мая 2022, 23:59
Оценка
Достаточно интересный фильм. Много банальных мыслей после просмотра фильма. Но так же возникает вопрос «как далеко может зайти любовь?» и как иногда бывает разрушительна любовь.
29 мая 2022, 23:59
3
0
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Людмила Ковалёва
2 июня 2022, 02:42
Оценка
Фильм понравился.Интересный сценарий. Показана изнанка заманчивой,на первый взгляд,жизни девушек-эскортниц.
2 июня 2022, 02:42
1
0
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User
8 июня 2022, 19:53
Оценка
Фильм супер! Красивые актеры и локации . Сюжет интересный и главное на реальных событиях..
8 июня 2022, 19:53
2
0
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nataliewebster6006
9 июня 2022, 11:05
Неплохой откровенный фильм
9 июня 2022, 11:05
1
0
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Marina Zelenina
24 июня 2022, 02:04
Оценка
Фильм не плохой. Ожидала большего… на мой взгляд, фильм «Купи меня», в том же репертуаре, оказался поинтересней…
24 июня 2022, 02:04
1
0
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Лика
25 июня 2022, 19:58
Оценка
Отличное кино. Катажина Фигура как всегда прекрасна.
25 июня 2022, 19:58
0
0
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Comon
14 июля 2022, 22:16
Оценка
Крутой фильм
14 июля 2022, 22:16
0
0
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consortium5
21 сентября 2022, 16:46
Оценка
Отличный фильм. 2ч17 минут, не разочаруют вас.
21 сентября 2022, 16:46
0
0
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