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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Митя Окорн
Mitja Okorn
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Митя Окорн
Митя Окорн
Mitja Okorn
Дата рождения
26 января 1981
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Популярные фильмы
7.1
Письма к М.
(2011)
6.8
Планета синглов
(2016)
6.5
Эскортницы
(2021)
Фильмография Митя Окорн
6.3
Боксер из Польши
Bokser
драма, спорт
2024, Польша
Смотреть трейлер
6.5
Эскортницы
Dziewczyny z Dubaju
драма
2021, Польша
Смотреть трейлер
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.9
Жизнь за год
Life in a Year
драма, мелодрама
2020, США
6.8
Планета синглов
Planeta singli
мелодрама, комедия
2016, Польша
7.1
Письма к М.
Listy do M.
мелодрама, комедия, драма
2011, Польша
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