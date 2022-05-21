Наша рецензия

Голос за кадром восторженно рапортует о мастерстве, с которым лыжница проходит опасный поворот. Вместо снежной трассы, камера показывает обычную лестницу, по которой неестественно медленно спускается главная героиня. Софи (Скайлер Девенпорт) тоже была завсегдатаем спортивных сводок, пока ее карьеру не прервал трагичный инцидент, после которого девушка осталась незрячей. Зритель застает ее ровно в тот момент, когда она пытается под шум телевизора выскользнуть из дома. Несмотря на пережитое,…