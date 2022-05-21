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Будь моими глазами Будь моими глазами
Киноафиша Фильмы Будь моими глазами Отзывы о фильме «Будь моими глазами»
Mira por mí Будь моими глазами 2021 / Канада
6.7 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о фильме «Будь моими глазами»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Голос за кадром восторженно рапортует о мастерстве, с которым лыжница проходит опасный поворот. Вместо снежной трассы, камера показывает обычную лестницу, по которой неестественно медленно спускается главная героиня. Софи (Скайлер Девенпорт) тоже была завсегдатаем спортивных сводок, пока ее карьеру не прервал трагичный инцидент, после которого девушка осталась незрячей. Зритель застает ее ровно в тот момент, когда она пытается под шум телевизора выскользнуть из дома. Несмотря на пережитое,…

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Литвинов Николай 21 мая 2022, 21:36
Оценка
Фильм хороший чувствуеться рука автора!! Это очень глубокий фильм!!
21 мая 2022, 21:36 Ответить
Елена Несмеева 22 мая 2022, 16:52
Оценка
Отличный фильм! Все время держит в напряжении!
22 мая 2022, 16:52 Ответить
Comon 24 мая 2022, 17:34
Оценка
Средне. Но лучше то все равно щас ничего нету...
24 мая 2022, 17:34 Ответить
Олег 25 мая 2022, 23:28
Оценка
Не понравилось, посмотрел и забыл.
25 мая 2022, 23:28 Ответить
Артем Егоров 29 мая 2022, 12:52
в ответ на сообщение Олег от 25 мая 2022, 23:28
кому как как помне фильм классный
29 мая 2022, 12:52 Ответить
Людмила Ковалёва 29 мая 2022, 16:08
Оценка
Фильм поставлен добротно. Но не хватает остроты, несмотря на криминальный сюжет.Злодеи-убийцы какие-то сказочные.
29 мая 2022, 16:08 Ответить
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