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Долорес Клэйборн
Киноафиша Фильмы Долорес Клэйборн Долорес Клэйборн, 1995: актеры и роли
Dolores Claiborne Долорес Клэйборн 1995 / США
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Долорес Клэйборн, 1995: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тэйлор Хэкфорд Taylor Hackford
В ролях
Кэти Бейтс Кэти Бейтс Kathy Bates Дженнифер Джейсон Ли Дженнифер Джейсон Ли Jennifer Jason Leigh Кристофер Пламмер Кристофер Пламмер Christopher Plummer Джуди Парфитт Judy Parfitt
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