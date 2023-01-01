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Долорес Клэйборн
Долорес Клэйборн, 1995: актеры и роли
Dolores Claiborne
Долорес Клэйборн
1995 / США
7.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Долорес Клэйборн, 1995: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тэйлор Хэкфорд
Taylor Hackford
В ролях
Кэти Бейтс
Kathy Bates
Дженнифер Джейсон Ли
Jennifer Jason Leigh
Кристофер Пламмер
Christopher Plummer
Джуди Парфитт
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