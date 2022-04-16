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Обратимая реальность
Отзывы о фильме «Обратимая реальность»
Reversible reality
Обратимая реальность
2022 / Россия
Трейлер
5.5
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5
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lia.lia15
16 апреля 2022, 01:35
Оценка
Довольно интересный фильм. Очень похож на «первому игроку, приготовиться». Очень порадово, что Россия не отсает, в кинематографии, было пару недочетов, конечно, но я думаю, что даже так получилось очень даже неплохо.\n
16 апреля 2022, 01:35
0
1
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User
18 апреля 2022, 23:43
Оценка
Не тратьте деньги! Бездарно от слова совсем
18 апреля 2022, 23:43
1
0
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azs_zina71
22 апреля 2022, 10:30
в ответ на сообщение
lia.lia15 от 16 апреля 2022, 01:35
«Не отстает»\nА какая держава!
22 апреля 2022, 10:30
0
0
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sever-ug23
24 апреля 2022, 02:50
Оценка
Достойный фильм
24 апреля 2022, 02:50
1
0
Ответить
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