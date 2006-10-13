Производство20th Century Fox, WWE Studios, Pacific Film and Television Commission
Другие названия
The Marine, El marine, A tengerészgyalogos, Busca Explosiva, Denizci, Jūrų pėstininkas, Le fusilier marin, Marinac iznad zakona, Marine, Merejalaväelane, O Marine, O pezonaftis, Persecución extrema, Presa mortale, Thủy Quân Lục Chiến, Voja'k, Vojak, W cywilu, Ο πεζοναύτης, Морской пехотинец, Морський піхотинець, Пехотинецът, ネバー・サレンダー 肉弾凶器, 海陸悍將, El Marino 1, The Marine 1, 怒火反击, הנחת 1: איש המארינס, 怒火街头
Рейтинг фильма
4.9
Оцените11 голосов
4.8IMDb
Обновлено 9 декабря 2020
Кадры из фильма
Цитаты
BennettЭтот парень — как Терминатор.
Rome[смотрит в зеркало заднего вида]
Отзывы о фильме
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