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Постер фильма Морпех
4.9
Киноафиша Фильмы Морпех
4.9

Морпех

, 2006
The Marine
США / триллер, боевик / 18+
Постер фильма Морпех
4.9

О фильме

Морпех, вернувшийся с войны из-за ранения, попадает в переделку, во время которой скрывающиеся от погони грабители берут его девушку в заложники...

В ролях

Джон Сина
Джон Сина
John Triton
Келли Карлсон
Kate Triton
Роберт Патрик
Роберт Патрик
Rome
Джефф Чейз
Джефф Чейз
Дрю Пауэлл
Дрю Пауэлл
Joe
Энтони Рэй Паркер
Морган
Abigail Bianca
Angela
Джером Элерс
Van Buren
Ману Беннетт
Ману Беннетт
Bennett
Damon Gibson
Vescera
Frank Carlopio
Фрэнк
Режиссер Джон Бонито
Сценарист Мишель Галлахер, Алан Б. МакЭлрой
Композитор Дон Дэвис
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 3 марта 2007
Премьера в мире 13 октября 2006
Дата выхода
26 апреля 2007 Германия
8 июня 2007 Италия
13 октября 2006 США
9 мая 2007 Франция
MPAA PG-13
Бюджет $20 000 000
Сборы в мире $22 165 608
Производство 20th Century Fox, WWE Studios, Pacific Film and Television Commission
Другие названия
The Marine, El marine, A tengerészgyalogos, Busca Explosiva, Denizci, Jūrų pėstininkas, Le fusilier marin, Marinac iznad zakona, Marine, Merejalaväelane, O Marine, O pezonaftis, Persecución extrema, Presa mortale, Thủy Quân Lục Chiến, Voja'k, Vojak, W cywilu, Ο πεζοναύτης, Морской пехотинец, Морський піхотинець, Пехотинецът, ネバー・サレンダー　肉弾凶器, 海陸悍將, El Marino 1, The Marine 1, 怒火反击, הנחת 1: איש המארינס, 怒火街头

Рейтинг фильма

4.9
Оцените 11 голосов
4.8 IMDb
Обновлено 9 декабря 2020

Отзывы о фильме

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