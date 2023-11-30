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Киноафиша Новости Хелен Миррен рассказывает внуку о своем детстве в трейлере фильма «Белая птица. Новое чудо»

Хелен Миррен рассказывает внуку о своем детстве в трейлере фильма «Белая птица. Новое чудо»

30 ноября 2023 15:41
Хелен Миррен рассказывает внуку о своем детстве в трейлере фильма «Белая птица. Новое чудо»

«Надежда дарит крылья, смелость делает невозможное, первая любовь живет вечно».

Прокатная компания «Экспонента» выпустила финальный трейлер жизнеутверждающей приключенческой драмы для всей семьи «Белая птица. Новое чудо», которая является спин-оффом фильма «Чудо» (2017). В российских кинотеатрах картина появится 18 января 2024 года.

«Белая птица. Новое чудо» повествует о школьнике Джулиане Олбансе (Брайс Гейзар), которого исключают из школы за травлю своего одноклассника Огги Пуллмана. Джулиан поступает в другую школу и пытается адаптироваться к новому окружению. В это же время к мальчику приезжает его бабушка (Хелен Миррен).

Чтобы внук осознал, какую ошибку он совершил, женщина решает рассказать ему о своих юных годах, которые пришлись на Вторую мировую войну. Будучи еврейкой, она была жертвой нападок в оккупированной Франции. Когда нацисты прибыли, чтобы забрать девочку (Ариэлла Глейзер) в концлагерь, на помощь ей пришел парень (Орландо Швердт), который тоже страдал от насмешек из-за своей инвалидности. Дети сбежали, а затем нашли убежище в доме доброй женщины (Джиллиан Андерсон).

В основу фильма лег литературный бестселлер Р. Дж. Паласио. Режиссером экранизации выступает Марк Форстер («Волшебная страна», «Мой ужасный сосед», «Кристофер Робин»).

Фото: «Экспонента»
Елена Королева
Елена Королева
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