Хелен Миррен рассказывает внуку о своем детстве в трейлере фильма «Белая птица. Новое чудо»

Прокатная компания «Экспонента» выпустила финальный трейлер жизнеутверждающей приключенческой драмы для всей семьи «Белая птица. Новое чудо», которая является спин-оффом фильма «Чудо» (2017). В российских кинотеатрах картина появится 18 января 2024 года.

«Белая птица. Новое чудо» повествует о школьнике Джулиане Олбансе (Брайс Гейзар), которого исключают из школы за травлю своего одноклассника Огги Пуллмана. Джулиан поступает в другую школу и пытается адаптироваться к новому окружению. В это же время к мальчику приезжает его бабушка (Хелен Миррен).

Чтобы внук осознал, какую ошибку он совершил, женщина решает рассказать ему о своих юных годах, которые пришлись на Вторую мировую войну. Будучи еврейкой, она была жертвой нападок в оккупированной Франции. Когда нацисты прибыли, чтобы забрать девочку (Ариэлла Глейзер) в концлагерь, на помощь ей пришел парень (Орландо Швердт), который тоже страдал от насмешек из-за своей инвалидности. Дети сбежали, а затем нашли убежище в доме доброй женщины (Джиллиан Андерсон).

В основу фильма лег литературный бестселлер Р. Дж. Паласио. Режиссером экранизации выступает Марк Форстер («Волшебная страна», «Мой ужасный сосед», «Кристофер Робин»).