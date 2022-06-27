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Ишай Голан

Ishai Golan
Ишай Голан
Ишай Голан Ishai Golan
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Дата рождения
22 ноября 1973
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Ишая Голана

Родился 22 ноября 1973 года. Рамат-Ган, Израиль. 

Фильмография Ишая Голана
Голем: Начало
Голем: Начало
ужасы 2018, Израиль
5.0
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Хелен Миррен учит добру в трейлере душещипательной драмы «Белая птица: Чудесная история» Фильм является спин-оффом семейной драмы «Чудо».
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27 июня 2022 13:37
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