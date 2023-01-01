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Пятница 13-е — Часть 5: Новое начало
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Friday the 13th: A New Beginning
Пятница 13-е — Часть 5: Новое начало
1985 / США
4.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.7
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