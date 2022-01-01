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Жолт Ангер
Жолт Ангер
Zsolt Anger
О персоне
Фильмография
Жолт Ангер
Zsolt Anger
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Дата рождения
4 мая 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Место рождения
Сегед, Венгрия
Биография Жолт Ангер
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Фильмография Жолт Ангер
Пост Мортем
ужасы, мистика, триллер
2020, Венгрия
6.0
Монстр из Мартфю
драма, триллер, криминал
2016, Венгрия
7.0
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