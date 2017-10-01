Ханс Циммер: Прямая трансляция из Праги, 2017

Один из аншлаговых концертов оцененного критиками Европейского турне Циммера на O2 Arena в столице Чехии в сопровождении 72 музыкантов, включая хор, симфонический оркестр и его собственный оркестр, в который после тщательного отбора вошел 21 музыкант и который аккомпанировал Джонни Марру (The Smiths) и многим другим близким друзьям и соратникам Ханса – лауреатам наград Академии.



В тот вечер, когда все билеты были распроданы, 17-тысячная аудитория наблюдала фантастическое музыкальное шоу Ханса с непревзойденным живым звуком, сопровождавшееся современнейшим, захватывающим световым шоу. За время своей карьеры, от музыки к фильмам «Пираты Карибского моря» и «Король-Лев» до звукового оформления фильма «Темный рыцарь», Ханс внес свой вклад в успех величайших произведений кинематографа, работая с такими востребованными режиссерами как Ридли Скотт, Майкл Бей и Кристофер Нолан. Его последняя работа – хит прошедшего лета «Дюнкерк». Этот фильм-концерт дает любителям кинематографа и почитателям таланта Циммера прекрасный шанс лицезреть маэстро за работой, стать свидетелями потрясающего светового шоу, восхитительных визуальных эффектов, а также насладиться звуком по последнему слову техники.