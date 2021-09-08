Джанго и Джанго, 2021

Квентин Тарантино, исключительный рассказчик, объясняет, почему Серджо Корбуччи является "вторым лучшим режиссером итальянских вестернов", как утверждает один персонаж в его недавнем фильме "Когда-то в Голливуде" и как подтверждает его решение сделать фильм «Джанго и Джанго», вдохновленный фильмами Корбуччи 60-х годов. Неопубликованные материалы, свидетельства и реконструкции рассказывают о неповторимом кино и такой же эпохе. «Джанго», «Великое молчание», «Специалист», «Наемник», «Напарники», «Мы должны делать революцию?»: вестерны Корбуччи - это кино жестокости, но также - яркие фантазии и метафора всех идей, которые были распространены в Италии 60-х годов. В фильме есть свидетельства Франко Неро (любимого актера Корбуччи) и Руджеро Деодато (помощника режиссера на «Джанго»), неопубликованные съѐмки на 8-мм кинопленку, сделанные во время съемок фильмов римского режиссера, с образами тех лет, когда итальянское кино умело говорить со всем миром. И с анимацией, которая воссоздаѐт климат, дух, образ жизни и восприятия кино.