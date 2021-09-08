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Джанго и Джанго
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Джанго и Джанго, 2021

2021 / Италия
6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Квентин Тарантино, исключительный рассказчик, объясняет, почему Серджо Корбуччи является "вторым лучшим режиссером итальянских вестернов", как утверждает один персонаж в его недавнем фильме "Когда-то в Голливуде" и как подтверждает его решение сделать фильм «Джанго и Джанго», вдохновленный фильмами Корбуччи 60-х годов. Неопубликованные материалы, свидетельства и реконструкции рассказывают о неповторимом кино и такой же эпохе. «Джанго», «Великое молчание», «Специалист», «Наемник», «Напарники», «Мы должны делать революцию?»: вестерны Корбуччи - это кино жестокости, но также - яркие фантазии и метафора всех идей, которые были распространены в Италии 60-х годов. В фильме есть свидетельства Франко Неро (любимого актера Корбуччи) и Руджеро Деодато (помощника режиссера на «Джанго»), неопубликованные съѐмки на 8-мм кинопленку, сделанные во время съемок фильмов римского режиссера, с образами тех лет, когда итальянское кино умело говорить со всем миром. И с анимацией, которая воссоздаѐт климат, дух, образ жизни и восприятия кино.

6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 8 сентября 2021
Режиссер
Люка Ри
В ролях
Квентин Тарантино
Квентин Тарантино
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Джанго и Джанго 1 постер
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