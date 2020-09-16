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Из огня да в полымя
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Wildfire

Из огня да в полымя, 2020

2020 / Ирландия / Великобритания
5.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

История двух сестер, выросших на разбитой ирландской границе. Когда одна из них, объявленная пропавшей без вести, наконец возвращается домой, напряженная связь с сестрой возобновляется. Вместе, сестры раскрывают тайны прошлого их матери, но эти секреты и глубокие травмы угрожают изменить судьбы героинь. Важный и интересный фильм для тех, кому небезразлично прошлое и настоящее Северной Ирландии. В будущем последуют картины-ответы на эту работу от других ирландских режиссеров. «Кино-памятник серьезному, электрическому таланту МакГуиган, жизнь которой оборвалась после съемок фильма из-за рака. Фильм справедливо посвящен ей.» Hollywood Reporter «Брейди создает свежую, живую, уникальную историю, пронизанную предчувствием опасности-за-углом, но также украшенную отношениями сестер в центре картины.» Indie Wire «Родство и разлом — и географические, и поколенческие.» Variety

5.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2020
Премьера в мире 16 сентября 2020
Возраст 12+
Режиссер
Кэти Брэйди
В ролях
Кейт Дики
Кейт Дики
Нора-Джейн Нун
Мартин МакКанн
Мартин МакКанн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Из огня да в полымя 2 постера
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