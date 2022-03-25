Наша рецензия

Алекс только поступила в университет, но продолжает сталкиваться со школьными проблемами. У нее почти нет друзей, а вся жизнь подчинена навязчивой идее быть самой лучшей. Кажется, девушке хватило бы одной учебы, чтобы свести себя с ума. На всех тестах она всегда уходит последней, перепроверяя и переписывая уже сделанное, в погоне за идеальной оценкой. Но Алекс идет дальше и записывается в команду по гребле. Здесь она находит себе достойную соперницу-новичка, которая вынуждает постоянно…