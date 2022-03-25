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Мания Мания
Киноафиша Фильмы Мания Отзывы о фильме «Мания»
The Novice Мания 2021 / США
6.3 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Мания»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Алекс только поступила в университет, но продолжает сталкиваться со школьными проблемами. У нее почти нет друзей, а вся жизнь подчинена навязчивой идее быть самой лучшей. Кажется, девушке хватило бы одной учебы, чтобы свести себя с ума. На всех тестах она всегда уходит последней, перепроверяя и переписывая уже сделанное, в погоне за идеальной оценкой. Но Алекс идет дальше и записывается в команду по гребле. Здесь она находит себе достойную соперницу-новичка, которая вынуждает постоянно…

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Светлана Лимонова 25 марта 2022, 07:56
Оценка
Обычный американский фильм, с заявленным жанром жанром "триллер"ничего общего. С мужем пожалели, что пошли...
25 марта 2022, 07:56 Ответить
vita6167284 29 марта 2022, 15:37
Не пропустили бёз взрослых Пошли на другой
29 марта 2022, 15:37 Ответить
belkadura 30 марта 2022, 13:42
Оценка
Нужно было оставить старое название! «Новичок». Наш народ бы повалил...
А так... пять номинациями на Film Independent Spirit Awards, это не для россиян.
Даёшь Брата 2 на всех сеансах!
30 марта 2022, 13:42 Ответить
Степан Хижняк 5 апреля 2022, 18:02
Оценка
Снят интересно,глянуть можно...убийств нету..
5 апреля 2022, 18:02 Ответить
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