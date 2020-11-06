Роуз притворяется Джули, 2019

Приемная дочь ищет способ связаться со своей матерью и узнает, что та не желает с ней видеться. Прекрасный от начала до конца европейский фильм: слияние эмоционально отрешенных фильмов Йоргоса Лантимоса, Ребекки Дейли, Ларса фон Триера и Малгожаты Шумовской. И олень, и убийство прилагаются. И тем не менее, эта картина способна приятно удивить даже насмотренного зрителя. Зритель оказывается в роли наблюдателя, лишенный любой возможности остановить неизбежное и даже способности реагировать, осуждать или мысленно готовиться, поскольку большая часть истории происходит внутри этих сложных персонажей, которые оказываются виртуозами в надевании масок и готовы снять их, тихо и интимно. «Роуз притворяется Джули» очаровывает темной атмосферой, полушепотом, погружением в тишину и пустоту, заставляющую затаить дыхание. Это стихотворение, которое вы пытаетесь перестать читать, но не можете, потому что слишком вовлечены. И даже как парализованный свидетель, вы являетесь частью сюжета, который к концу становится универсальной историей, вобравшей тысячи и тысячи трагедий и их разрешение через сильную фразу «Я тоже была чьей-то дочерью». Актерское мастерство выдерживает доскональное, близкое изучение героев, и фантастический состав Орлы Брэди, Энн Скелли и Эйдана Гиллена никогда не перестает впечатлять, такой же комплимент заслуживают режиссура и монтаж. Несомненный триумф режиссеров-сценаристов Кристин Моллой и Джо Лоулора. PS Помимо вопросов движения #metoo, фильм затрагивает еще одну современную проблему, которая становится все более заметной в кино и на телевидении, - это проблема отрешенности от реальности, апатии и безразличия к близкому общению, но с быстрой и самодовольной вспышкой агрессии. Премьерный показ фильма 20 марта пройдет с обсуждением картины с Иваном Афанасьевым (критик Forbes, Ruposters, 2x2 media и других изданий).