«Мания»: Рецензия Киноафиши

Алекс только поступила в университет, но продолжает сталкиваться со школьными проблемами. У нее почти нет друзей, а вся жизнь подчинена навязчивой идее быть самой лучшей. Кажется, девушке хватило бы одной учебы, чтобы свести себя с ума. На всех тестах она всегда уходит последней, перепроверяя и переписывая уже сделанное, в погоне за идеальной оценкой. Но Алекс идет дальше и записывается в команду по гребле. Здесь она находит себе достойную соперницу-новичка, которая вынуждает постоянно улучшать свой результат, чтобы занять место в главной команде. Очень скоро давление и изматывающие тренировки начинают угрожать физическому и психологическому здоровью девушки.

Дальше мы медленно и неуклонно погружаемся на эмоциональное дно. Алекс становится центром происходящего, делая остальных героев лишь статистами, иногда попадающими в наше поле зрения, чтобы можно было пристальнее разглядеть нового соперника. Очень скоро Алекс продолжит концентрироваться исключительно на себе, следуя своей идее фикс стать лучшей и абсолютно не задумываясь о последствиях и возможном плачевном финале. Желание добиться результата, признания и похвалы вытесняет логику и здравый смысл, больше походя на наркотическую зависимость.

Мания

Потеря связи с реальностью и изнеможенность постоянно преследует Алекс. Она часто проваливается в себя, превращая окружающее пространство в непроницаемую черноту. Стоит ей преодолеть возможности своего организма, как мир вновь темнеет, и мы уже наблюдаем, как героиня приходит в себя в полной дезориентации. Организм как будто становится отдельным персонажем, с которым необходимо сражаться для достижения сверхрезультата. Он каждый раз по-новому реагирует на чрезмерные нагрузки и сопротивляется, надеясь прекратить собственные мучения. В этом сражение не может быть победителя — только выживший. Несмотря на исход, проигравшей все равно останется Алекс. У нее нет союзников или опоры, а самый страшный враг оказывается слишком близко, и отыскать его можно в собственном отражении.

Очень холодная цветовая палитра и отсутствие яркого света усиливают ощущение безысходности, замкнутости и одиночества. Нас как будто погружают в депрессивную среду, где единственным поводом к движению становится навязчивое состояния. Финал попытается перевернуть наш взгляд на происходящее, обнажив мотивы Алекс, не связанные напрямую с психологическими проблемами. Здесь на первый план выходят взаимоотношения с людьми и очередные параноидальные мысли, связанные с заговорами против нее.

Гребля для Алекс оказывается единственным выходом убежать от всего и сосредоточиться исключительно на физической работе. Здесь все максимально понятно — нужно лишь следовать четким правилам и постоянно улучшать результат. Но именно в этой логичной простоте и кроется главный обман. В нем легко увязнуть, забыв о реальности, которая подчинена маниакальной навязчивости. И Алекс отлично клюет на эту наживку.

Мания

«Мания» — это очень точное кино, позволяющее на себе прочувствовать одержимость, способную ломать жизнь. Мозг легко выдает желаемое за действительное, окончательно стирая грань между причинами и следствиями. Главным оказывается результат, добытый любой ценой. Неважно, что вся дорога к нему больше похожа на ад, превращающий любую победу в личное поражение. Иногда нужно уметь останавливаться, признавать свои ошибки и делать шаг назад, но именно это порой оказывается намного сложнее, чем прислушаться к словам окружающих и принять реальность.