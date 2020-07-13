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Толмен. Первый демон Толмен. Первый демон
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The Toll

Толмен. Первый демон, 2020

2020 / Канада
7.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Фильм ужасов о сумеречной зоне, в которую попадают потерявшиеся путники
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Причины посмотреть Факты О фильме

Кэми приезжает в город, чтобы навестить своего разведенного отца, который живет на отдаленном ранчо в пригороде. Устав после очередного утомительного перелета и смены часовых поясов, Кэми решает вызвать из аэропорта такси, чтобы побыстрее попасть в домой. К ней приезжает водитель по имени Спенсер, и вместе им предстоит довольно долгая ночная поездка. Кэми чувствует себя неудобно, а шофер, в свою очередь, неуклюже пытается завести светскую беседу, дабы скоротать время и не сидеть в тишине. Однако Кэми лишь еще больше пугает странное поведение таксиста. 

Дорога не складывается, и привычный маршрут вдоль леса неожиданно приводит героев к повороту, после которого на темной дороге GPS отключается, Спенсер чуть не сбивает некую зловещую фигуру, которая таинственным образом исчезает, а машина по необъяснимым причинам резко глохнет. Кэми выбегает из такси, посчитав, что все подстроил подозрительный водитель и это какая-то ловушка. Но темный лес вокруг таит в себе угрозу намного страшнее. Оказывается, они попали в сумеречную зону, где действуют правила, которые устанавливает загадочное существо под названием Толмен, питающееся страхами затерявшихся в лесу путников.

Теперь двум незнакомцам придётся начать доверять друг другу для того, чтобы выжить. Даже если для этого потребуется некоторое время, которого у них практически нет. Тем временем Толмен сообщает, что им нужно «заплатить за проезд» через лес, и, по всей видимости, он хочет, чтобы кто-то из них заплатил своей жизнью. 

 

 

 

Оригинальное название фильма – The Toll, у которого есть сразу три значения: дорожные сборы, потери и травмы, звон колокола. По словам режиссера, он затрагивает в хорроре все три значения.

Актриса Джордан Хэйес, исполнившая роль пассажирки Кэми, и актер Макс Топплин, сыгравший водителя Спенсера, также выступили продюсерами фильма. 

Джордан Хэйес стала знаменита после работы в детективном хоррор-сериале SyFy Helix, а Макс Топплин снимался в нескольких эпизодах сериалов «Форс-мажоры» и «Бессонница».

Режиссер Майкл Нэйдер выступил также и сценаристом своего дебютного полнометражного художественного фильма.

Начиная с 2009 года Майкл Нейдер написал и снял 10 короткометражных фильмов. Кроме того, он уже выступал соавтором двух художественных фильмов: например, он работал над фильмом ужасов «Пересчет» в соавторстве с режиссером Эль Кэллахан.

9 февраля 2021 года кинокомпания Lionsgate объявила, что фильм будет выпущен на Blu-ray и DVD 30 марта 2021 года. Кинокомпания Saban Films сообщила, что выпустит картину в ограниченном количестве кинотеатров 26 марта.

Премьера фильма должна была состояться на фестивале SXSW в Остине, штат Техас, однако мероприятие было отменено из-за пандемии коронавируса. В итоге премьера прошла на Международном фестивале фантастических фильмов в южнокорейском городе Пучхоне в 2020 году. 

Режиссер и сценарист картины Майкл Нэйдер вдохновлялся сразу несколькими классическими фильмами ужасов, такими как «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света», «Сияние», «Незнакомцы», «Полтергейст».

Уставшая после длительного перелета Кэми вызывает из аэропорта такси, желая быстрее попасть в свой загородный дом. Но привычный маршрут вдоль леса неожиданно приводит в тупик, где не работает связь. Она выбегает из машины, считая, что это ловушка таксиста. Но лес вокруг таит угрозу страшнее. Она попадает в сумеречную зону, где действуют правила, которые устанавливает загадочное существо под названием Толмен, питающееся страхами затерявшихся путников.


 

7.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 17 июня 2021
Премьера онлайн 30 марта 2021
Премьера в мире 13 июля 2020
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Майкл Нэйдер
Майкл Нэйдер
В ролях
Джордан Хэйес
Джордан Хэйес
Макс Топплин
Макс Топплин
Джеймс Макгоун
Джеймс Макгоун
Розмари Дансмор
Розмари Дансмор
Шон Грегори Салливан
Шон Грегори Салливан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Толмен. Первый демон 2 постера
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Толмен. Первый демон смотреть онлайн

Толмен. Первый демон
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Кэми (Джордан Хэйес), усталая девушка с тревожными глазами, прилетает в Канаду навестить отца. Ехать от аэропорта далеко, отец живёт в особняке где-то в глуши, а ещё и водитель Спенсер (Макс Топплин) попался не слишком приятный: всё время несёт какую-то странную чушь, пытается завести беседы по душам, хвастается, что в багажнике у него лук и стрелы, дескать, он с ними охотится. Как говорил Сартр, «ад – это другие», особенно это говорливый и стремный таксист. Но когда…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Он хочет смерти: вышел трейлер фильма ужасов «Толмэн» Картину с успехом показали на кинофестивалях, а теперь готовится широкий релиз.
Написать
19 февраля 2021 15:55
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