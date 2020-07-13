Толмен. Первый демон, 2020

Кэми приезжает в город, чтобы навестить своего разведенного отца, который живет на отдаленном ранчо в пригороде. Устав после очередного утомительного перелета и смены часовых поясов, Кэми решает вызвать из аэропорта такси, чтобы побыстрее попасть в домой. К ней приезжает водитель по имени Спенсер, и вместе им предстоит довольно долгая ночная поездка. Кэми чувствует себя неудобно, а шофер, в свою очередь, неуклюже пытается завести светскую беседу, дабы скоротать время и не сидеть в тишине. Однако Кэми лишь еще больше пугает странное поведение таксиста.

Дорога не складывается, и привычный маршрут вдоль леса неожиданно приводит героев к повороту, после которого на темной дороге GPS отключается, Спенсер чуть не сбивает некую зловещую фигуру, которая таинственным образом исчезает, а машина по необъяснимым причинам резко глохнет. Кэми выбегает из такси, посчитав, что все подстроил подозрительный водитель и это какая-то ловушка. Но темный лес вокруг таит в себе угрозу намного страшнее. Оказывается, они попали в сумеречную зону, где действуют правила, которые устанавливает загадочное существо под названием Толмен, питающееся страхами затерявшихся в лесу путников.

Теперь двум незнакомцам придётся начать доверять друг другу для того, чтобы выжить. Даже если для этого потребуется некоторое время, которого у них практически нет. Тем временем Толмен сообщает, что им нужно «заплатить за проезд» через лес, и, по всей видимости, он хочет, чтобы кто-то из них заплатил своей жизнью.