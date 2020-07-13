Толмен. Первый демон, 2020

Кэми приезжает в город, чтобы навестить своего разведенного отца, который живет на отдаленном ранчо в пригороде. Устав после очередного утомительного перелета и смены часовых поясов, Кэми решает вызвать из аэропорта такси, чтобы побыстрее попасть в домой. К ней приезжает водитель по имени Спенсер, и вместе им предстоит довольно долгая ночная поездка. Кэми чувствует себя неудобно, а шофер, в свою очередь, неуклюже пытается завести светскую беседу, дабы скоротать время и не сидеть в тишине. Однако Кэми лишь еще больше пугает странное поведение таксиста.
Дорога не складывается, и привычный маршрут вдоль леса неожиданно приводит героев к повороту, после которого на темной дороге GPS отключается, Спенсер чуть не сбивает некую зловещую фигуру, которая таинственным образом исчезает, а машина по необъяснимым причинам резко глохнет. Кэми выбегает из такси, посчитав, что все подстроил подозрительный водитель и это какая-то ловушка. Но темный лес вокруг таит в себе угрозу намного страшнее. Оказывается, они попали в сумеречную зону, где действуют правила, которые устанавливает загадочное существо под названием Толмен, питающееся страхами затерявшихся в лесу путников.
Теперь двум незнакомцам придётся начать доверять друг другу для того, чтобы выжить. Даже если для этого потребуется некоторое время, которого у них практически нет. Тем временем Толмен сообщает, что им нужно «заплатить за проезд» через лес, и, по всей видимости, он хочет, чтобы кто-то из них заплатил своей жизнью.
Оригинальное название фильма – The Toll, у которого есть сразу три значения: дорожные сборы, потери и травмы, звон колокола. По словам режиссера, он затрагивает в хорроре все три значения.
Актриса Джордан Хэйес, исполнившая роль пассажирки Кэми, и актер Макс Топплин, сыгравший водителя Спенсера, также выступили продюсерами фильма.
Джордан Хэйес стала знаменита после работы в детективном хоррор-сериале SyFy Helix, а Макс Топплин снимался в нескольких эпизодах сериалов «Форс-мажоры» и «Бессонница».
Режиссер Майкл Нэйдер выступил также и сценаристом своего дебютного полнометражного художественного фильма.
Начиная с 2009 года Майкл Нейдер написал и снял 10 короткометражных фильмов. Кроме того, он уже выступал соавтором двух художественных фильмов: например, он работал над фильмом ужасов «Пересчет» в соавторстве с режиссером Эль Кэллахан.
9 февраля 2021 года кинокомпания Lionsgate объявила, что фильм будет выпущен на Blu-ray и DVD 30 марта 2021 года. Кинокомпания Saban Films сообщила, что выпустит картину в ограниченном количестве кинотеатров 26 марта.
Премьера фильма должна была состояться на фестивале SXSW в Остине, штат Техас, однако мероприятие было отменено из-за пандемии коронавируса. В итоге премьера прошла на Международном фестивале фантастических фильмов в южнокорейском городе Пучхоне в 2020 году.
Режиссер и сценарист картины Майкл Нэйдер вдохновлялся сразу несколькими классическими фильмами ужасов, такими как «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света», «Сияние», «Незнакомцы», «Полтергейст».
Уставшая после длительного перелета Кэми вызывает из аэропорта такси, желая быстрее попасть в свой загородный дом. Но привычный маршрут вдоль леса неожиданно приводит в тупик, где не работает связь. Она выбегает из машины, считая, что это ловушка таксиста. Но лес вокруг таит угрозу страшнее. Она попадает в сумеречную зону, где действуют правила, которые устанавливает загадочное существо под названием Толмен, питающееся страхами затерявшихся путников.