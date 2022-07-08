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Молох Молох
Киноафиша Фильмы Молох Отзывы о фильме «Молох»
Moloch Молох 2022 / Нидерланды
7.0 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о фильме «Молох»

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Comon 8 июля 2022, 09:57
Оценка
Очень приличный фильм, молодцы голландцы.
8 июля 2022, 09:57 Ответить
doctor_gaks 9 июля 2022, 13:33
Оценка
Восхитительно!
9 июля 2022, 13:33 Ответить
User 25 июля 2022, 20:14
Оценка
Топ
25 июля 2022, 20:14 Ответить
User 16 августа 2022, 16:58
Фильм затянут, не хватает динамики… а так вполне хорошо. \nПравда, хотелось бы увидеть такую картину, где Молох не ограничивается одной семьей и где побольше мистических сцен, атмосферных и ужасающих ОО
16 августа 2022, 16:58 Ответить
Ольга Александрова 1 декабря 2022, 23:13
Оценка
когда ещё будет?
1 декабря 2022, 23:13 Ответить
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