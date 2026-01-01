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Як Воутерсе
Jack Wouterse
Киноафиша
Персоны
Як Воутерсе
Як Воутерсе
Jack Wouterse
Дата рождения
17 июня 1957
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Суст, Нидерланды
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Путешественник
Популярные фильмы
7.5
Отель Бо Сежур
(2017)
7.1
Му-р-р-ли
(2001)
6.6
Северяне
(1992)
Фильмография Як Воутерсе
5.9
Воздухоплаватель
De Ballonvaarder
комедия, драма
2025, Нидерланды
Смотреть трейлер
Один из нас
драма, криминал, триллер, мини-сериал
2024, Нидерланды
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6.4
Молох
Moloch
ужасы
2022, Нидерланды
Смотреть трейлер
5.5
Король Радбод
Redbad
боевик, драма, исторический
2018, Нидерланды
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7.5
Отель Бо Сежур
драма, криминал, детектив
2017, Бельгия
6.1
Крестовый поход в джинсах
Kruistocht in spijkerbroek
приключения, семейный, фэнтези
2006, Нидерланды / Бельгия / Германия / Люксембург
6.3
Чемоданы Тульса Люпера, часть 1: Моабская история
The Tulse Luper Suitcases, Part 1: The Moab Story
драма, военный, приключения, триллер, мелодрама
2003, Великобритания / Италия / Испания / Люксембург / Нидерланды / Россия / Венгрия / Германия
7.1
Му-р-р-ли
Minoes
комедия, фэнтези, семейный
2001, Нидерланды
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