Наша рецензия

К своей почтенной старости Ольга (Никола Райт) смогла накопить не только на особняк в Англии, но и собрать солидную коллекцию антикварных игрушек. Одна проблема: ничего из этого не радует, когда ты прикован к постели болезнью. В поисках спасения она заказывает последний коллекционный экземпляр — шкатулку, которая исполняет желания. Конечно же, не бесплатно. Но что значат шесть человеческих жизней, если на кону твоя собственная? Тем более что в английской глуши никто не услышит криков…