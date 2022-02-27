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Шкатулка дьявола: Пробуждение зла Шкатулка дьявола: Пробуждение зла
Киноафиша Фильмы Шкатулка дьявола: Пробуждение зла Отзывы о фильме «Шкатулка дьявола: Пробуждение зла»
The Jack in the Box: Awakening Шкатулка дьявола: Пробуждение зла 2022 / Великобритания
6.3 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Отзывы о фильме «Шкатулка дьявола: Пробуждение зла»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

К своей почтенной старости Ольга (Никола Райт) смогла накопить не только на особняк в Англии, но и собрать солидную коллекцию антикварных игрушек. Одна проблема: ничего из этого не радует, когда ты прикован к постели болезнью. В поисках спасения она заказывает последний коллекционный экземпляр — шкатулку, которая исполняет желания. Конечно же, не бесплатно. Но что значат шесть человеческих жизней, если на кону твоя собственная? Тем более что в английской глуши никто не услышит криков…

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User 27 февраля 2022, 13:47
Оценка
Я не пойму, он будет в кино или это старый фильм и какой-то глюк?
27 февраля 2022, 13:47 Ответить
Киноафиша.инфо 28 февраля 2022, 09:37
в ответ на сообщение User от 27 февраля 2022, 13:47
Здравствуйте, фильм вышел в прокат 24 февраля.
28 февраля 2022, 09:37 Ответить
Анастасия Богачёва 4 апреля 2022, 09:49
Оценка
Не хватало концовки. Некого предисловия
4 апреля 2022, 09:49 Ответить
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