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Фильмография
Николя Райт
Nicola Wright
Киноафиша
Персоны
Николя Райт
Николя Райт
Nicola Wright
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.2
Хильда
(2020)
7.1
Дьявол во плоти
(2026)
6.5
ФБР: За границей
(2021)
Фильмография Николя Райт
7.1
Дьявол во плоти
The Devil in the Flesh
драма, мелодрама, военный
2026, Великобритания
Пухверс: Монстры, объединяйтесь
Poohniverse: Monsters Assemble
ужасы
2025, Великобритания
6.4
Сексуальная тварь
драма, криминал
2024, США
6.1
Бэмби: Лесной кошмар
Bambi: The Reckoning
ужасы, триллер
2024, Великобритания
Смотреть трейлер
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.2
The Monster Beneath Us
The Monster Beneath Us
ужасы, детектив, триллер
2024,
5.4
Шкатулка дьявола: Пробуждение зла
The Jack in the Box: Awakening
ужасы
2022, Великобритания
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.5
ФБР: За границей
драма, криминал
2021, США
2.5
Чужие: Поле битвы – Земля
Alien: Battlefield Earth
фантастика
2021, Великобритания / США
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