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Николя Райт
Николя Райт Nicola Wright
Киноафиша Персоны Николя Райт

Николя Райт

Nicola Wright

Актерское амплуа
Драматический актёр, Актёр ужасов, Герой триллеров

Популярные фильмы

Хильда 7.2
Хильда (2020)
Дьявол во плоти 7.1
Дьявол во плоти (2026)
ФБР: За границей 6.5
ФБР: За границей (2021)

Фильмография Николя Райт

Дьявол во плоти 7.1
Дьявол во плоти The Devil in the Flesh
драма, мелодрама, военный 2026, Великобритания
Пухверс: Монстры, объединяйтесь
Пухверс: Монстры, объединяйтесь Poohniverse: Monsters Assemble
ужасы 2025, Великобритания
Сексуальная тварь 6.4
Сексуальная тварь
драма, криминал 2024, США
Бэмби: Лесной кошмар 6.1
Бэмби: Лесной кошмар Bambi: The Reckoning
ужасы, триллер 2024, Великобритания
Смотреть трейлер
The Monster Beneath Us 5.2
The Monster Beneath Us The Monster Beneath Us
ужасы, детектив, триллер 2024,
Шкатулка дьявола: Пробуждение зла 5.4
Шкатулка дьявола: Пробуждение зла The Jack in the Box: Awakening
ужасы 2022, Великобритания
Смотреть трейлер Рецензия
ФБР: За границей 6.5
ФБР: За границей
драма, криминал 2021, США
Чужие: Поле битвы – Земля 2.5
Чужие: Поле битвы – Земля Alien: Battlefield Earth
фантастика 2021, Великобритания / США
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