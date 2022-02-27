Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Шкатулка дьявола: Пробуждение зла - дублированный трейлер
Киноафиша Трейлеры Шкатулка дьявола: Пробуждение зла. Дублированный трейлер

Шкатулка дьявола: Пробуждение зла. Дублированный трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 16 февраля 2022
Шкатулка дьявола: Пробуждение зла – Тяжело больная женщина открывает старинную шкатулку и высвобождает демона. Женщина заключает с ним договор: в обмен на своё исцеление она поможет ему заполучить шесть невинных жертв.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
User 27 февраля 2022, 13:47
Оценка
Я не пойму, он будет в кино или это старый фильм и какой-то глюк?
27 февраля 2022, 13:47 Ответить
Киноафиша.инфо 28 февраля 2022, 09:37
в ответ на сообщение User от 27 февраля 2022, 13:47
Здравствуйте, фильм вышел в прокат 24 февраля.
28 февраля 2022, 09:37 Ответить
Анастасия Богачёва 4 апреля 2022, 09:49
Оценка
Не хватало концовки. Некого предисловия
4 апреля 2022, 09:49 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

5.4 Шкатулка дьявола: Пробуждение зла
Шкатулка дьявола: Пробуждение зла ужасы, 2022, Великобритания
Бэмби: Лесной кошмар - дублированный трейлер 01:33
Бэмби: Лесной кошмар  дублированный трейлер
Буратино - трейлер 2 02:11
Буратино  трейлер 2
Мажор в Дубае - трейлер 2 01:42
Мажор в Дубае  трейлер 2
Дом ада. Спуск к дьяволу - дублированный трейлер 01:44
Дом ада. Спуск к дьяволу  дублированный трейлер
Умри, любовь моя - дублированный трейлер 00:58
Умри, любовь моя  дублированный трейлер
Простая случайность - дублированный трейлер 01:42
Простая случайность  дублированный трейлер
Эддингтон - дублированный трейлер 02:23
Эддингтон  дублированный трейлер
Иллюзия обмана 3 - trailer 2 02:24
Иллюзия обмана 3  trailer 2
Алиса в стране чудес - трейлер 2 01:26
Алиса в стране чудес  трейлер 2
Простоквашино - трейлер 2 03:51
Простоквашино  трейлер 2
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше