Киноафиша
Трейлеры
Шкатулка дьявола: Пробуждение зла. Дублированный трейлер
Шкатулка дьявола: Пробуждение зла. Дублированный трейлер
1
1
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 16 февраля 2022
Шкатулка дьявола: Пробуждение зла
– Тяжело больная женщина открывает старинную шкатулку и высвобождает демона. Женщина заключает с ним договор: в обмен на своё исцеление она поможет ему заполучить шесть невинных жертв.
Развернуть
Комментарии
User
27 февраля 2022, 13:47
Я не пойму, он будет в кино или это старый фильм и какой-то глюк?
27 февраля 2022, 13:47
0
0
Киноафиша.инфо
28 февраля 2022, 09:37
Здравствуйте, фильм вышел в прокат 24 февраля.
28 февраля 2022, 09:37
0
0
Анастасия Богачёва
4 апреля 2022, 09:49
Не хватало концовки. Некого предисловия
4 апреля 2022, 09:49
0
0
