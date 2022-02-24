«Шкатулка дьявола: Пробуждение зла»: Рецензия Киноафиши

К своей почтенной старости Ольга (Никола Райт) смогла накопить не только на особняк в Англии, но и собрать солидную коллекцию антикварных игрушек. Одна проблема: ничего из этого не радует, когда ты прикован к постели болезнью. В поисках спасения она заказывает последний коллекционный экземпляр — шкатулку, которая исполняет желания. Конечно же, не бесплатно. Но что значат шесть человеческих жизней, если на кону твоя собственная? Тем более что в английской глуши никто не услышит криков прислуги, специально нанятой для такого случая.

Во второй части дилогии о демоническом клоуне сценарист и режиссер Лоуренс Фаулер позволил себе несколько отойти от оригинальной задумки. В первом фильме не могло быть и речи о переговорах с узником ящика. Теперь же мы знаем не только его прайс, но и то, как он в принципе оказался прикован к злополучному ящику.

Чтобы укрепить костяк истории, Фаулер не только добавил бэкграунд глав-монстру. Он попытался обозначить биографию практически каждого персонажа в фильме (кроме тех, кто все равно не проживет в кадре долго). Но порой Фаулер слишком увлекается флешбэками и затянутыми исповедями. К тому же, даже при излишне дотошном раскапывании прошлого героев, он как будто не дает себе разрешения эксплуатировать его по полной. Например, корни болезненной привязанности сына Ольги к своей матери могли стать основой сюжета куда страшнее, чем любой когтистый демон за углом. Вместо этого, все сводится к пусть и неплохо сыгранным, но абсолютно шаблонным метаниям, заканчивающимся назидательно-скучным финалом.

Шкатулка дьявола: Пробуждение зла

У второй части «Шкатулки» примерно та же проблема, что была у первой. Сбивая темп драматическими подтекстами, которые почти не влияют на коэффициент зрительского сопереживания, Фаулер снова игнорирует старый-добрый фактор зрелищности. Вспоминая почетных исполнителей желаний из «Восставшего из ада» и, собственно, «Исполнителя желаний», за упущенный аттракцион становится еще обиднее.

Имея на руках козыри в виде зловещей локации (что может быть лучше английского особняка?) и еще более зловещего клоуна, Фаулер снова боится отпустить вожжи и устроить бойню при свечах. В тех кадрах, когда на экране, наконец, появляется загримированный Роберт Нейрн, настоящий мастер перевоплощений, фильм действительно становится интересным. Но иногда их приходится слишком долго ждать.

Шкатулка дьявола: Пробуждение зла

Тем не менее хотя бы из-за искусного грима вместо графики Фаулер заслуживает еще один шанс. Хочется предположить, что в этой части франшизы ему просто нужно было выговориться, и в следующей он уже сможет не отвлекать зрителя на инородные элементы вроде бесконечных бесед у камина. В конце концов, реабилитация третьей частью нужна хотя бы для того, чтобы у Джека был шанс занять свое место в зале клоунской славы. Если уж не рядом с Пеннивайзом, то хотя бы возле Арта из «Ужасающего» (2016) он будет смотреться вполне органично. Во всяком случае, потенциал у него точно есть.